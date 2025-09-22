Για τα όσα είπε σήμερα ο δημοσιογράφος και σχολιαστής του ΣΚΑΪ, Άρης Πορτοσάλτε, δηλαδή ότι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετατράπηκε σε «τσαντίρι» από συγγενείς θυμάτων που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα στα Τέμπη, τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Οικονομόπουλος (σ.σ. συγγενής θύματος) στην κάμερα του Reader και στη δημοσιογράφο Μαρία Χατζηπέτρου.

«Θα είμαι ψύχραιμος. Έχω άποψη για τον κύριο Πορτοσάλτε. Δεν θα τη δημοσιοποιήσω, αλλά πολύ ευχαρίστως, εγώ είμαι εδώ, ας έρθει εδώ να μου το πει κατάμουτρα και ας έρθει στη 01:00 τη νύχτα που δεν θα έχει κόσμο, για να μην νομίζει ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι εγκάθετοι» είπε ο κ. Οικονομόπουλος.

«Ας έρθει ξαφνικά και ας έρθει εδώ να μου το πει. Να 'ρθει να δει ότι αυτήν τη στιγμή έχει αρχίσει το δέρμα μου να φθείρεται. Πίνουμε νερό, ας το ξεκαθαρίσουμε» συνέχισε ο απεργός πείνας για τα Τέμπη.

«Πάμε και σε άλλα θέματα, αλλά για να καταλάβετε ότι δεν είναι εδώ ένα θέμα να πέσει η κυβέρνηση. Δεν μας νοιάζει αυτό. Μακάρι να αλλάξει περπατησιά αυτή» κατέληξε ο Δημήτρης Οικονόμοπουλος, ένας από τους απεργούς πείνας για τα Τέμπη.

Τι είπε ο Άρης Πορτοσάλτε για την απεργία πείνας

Πορτοσάλτε: Ο ιερός χώρος του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν είναι κανενός πολίτη. Είναι όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Είναι ένας ιερός τόπος όπου όλοι μαζί αποφασίσαμε, σαν Πολιτεία όχι ως κυβέρνηση, ότι κάπου θα τιμούμε τους προγόνους μας, οι οποίοι πήγαν να υπερασπιστούν την πατρίδα και σκοτώθηκαν. Στη μάχη. Για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι και σήμερα να λέει ο καθένας το κοντό και το μακρύ του. Έχουμε λοιπόν ένα μνημείο το οποίο δεν ανήκει σε κανέναν αλληλέγγυο, δεν ανήκει σε καμία οργάνωση, σε κανέναν πικραμένο, πονεμένο ή οτιδήποτε. Σε κανέναν. Αυτό το μνημείο, αυτόν τον μικρό χώρο, πρέπει να τον κρατήσουμε να μην γίνει τσαντιροκατάσταση.

Οικονόμου: Χάθηκε αυτό, τελείωσε αυτό. Και σε αυτό έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση που άφησε αυτή την κατάσταση έτσι. Τελείωσε τώρα αυτό, πάει.

Πορτοσάλτε: Δεν υπάρχει πάει…

Οικονόμου: Πάει ρε Άρη, έχει δημιουργηθεί εκεί ένα μνημείο. Έχουν γράψει οι άνθρωποι τα ονόματα των παιδιών τους. Το φυλάνε γύρω γύρω. Το έχει αφήσει η κυβέρνηση και εξελίσσεται.

Παυλόπουλος: Δεν μπορεί, είναι φορτισμένη η κατάσταση, δεν μπορεί να ανάψει άλλη φωτιά.

Οικονόμου: […] να πει η Κυβέρνηση, εδώ παιδιά απαγορεύεται, τέλος…

Παυλόπουλος: Δεν είναι πάνω στο μνημείο, είναι στην πλατεία… […] Κάθε λίγο έχουμε κινητοποιήσεις σε αυτόν τον χώρο. Πέφτουν μολότοφ, δακρυγόνα… Έχουμε κουκουλοφόρους εκεί, ξύλο.

Πορτοσάλτε: Ένα πράγμα είναι η διαδήλωση, η διαμαρτυρία στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος και άλλο πράγμα είναι να μετατρέψω σε τσαντίρι το μνημείο. Τη ευθύνη την έχει η κυβέρνηση που κυβερνάει και όλα τα κόμματα, προεξάρχοντος του υποτιθέμενου σοβαρού ΠΑΣΟΚ, το οποίο θέλει να ξαναγίνει Κωνσταντοπούλου. Να γίνει ουρά.

Παυλόπουλος: Το θέμα μας είναι το μνημείο ή αν υπάρχει ζήτημα ουσίας.

Πορτοσάλτε: Για μένα ουσία είναι το μνημείο. […] Δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται κανένας το δημοκρατικό πολίτευμα.