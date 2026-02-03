H διπλωματία των μπουζουκιών θυμίζει παλιά κακή Ελλάδα

Το ντοκιμαντέρ της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, ένα project ματαιοδοξίας που κόστιζε δεκάδες εκατομμύρια για να παραχθεί (κανείς μας δεν καταλαβάινει γιατί έπρεπε να παραχθεί) προβλήθηκε στο Κέντρο Αθηνών την περασμένη Κυριακή και ακολούθησε γκαλά στον ίδιο χώρο. Όπως διαβάσαμε στα σχετικά δελτία Τύπου, τις προκλήσεις για την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, στην Ελλάδα, υπέγραψαν από κοινού η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό, τη σύζυγο του, Αλεξάνδρα Νίκα και τους κουμπάρους του ζεύγους, Έρικ και Δήμητρα Βασιλάτου.

«Δεν είναι όλα πολιτική, μερικές φορές υπάρχει η ανάγκη για αλήθεια και έκφραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε» ήταν η δήλωση του τραγουδιστή λίγο πριν από την προβολή του ντοκιμαντέρ, με τις εγχώριες πρωινές εκπομπές να αντιδρούν, λέγοντας πως αυτο το πλησίασμα του Αργυρού στην πρέσβειρα των ΗΠΑ «κλωτσάει» λίγο στο προφίλ του. Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε:

«Μπορεί, παιδί μου, στη ζωή σου να ρθούνε πολλές ωραίες γνωριμίες, ισχυρές γνωριμίες, ευκαιρίες, πάρα πολλά. Αυτό όμως δεν πρέπει να ξεπεράσει αυτό που είσαι. Κατάλαβες τι σου λέω; Το λαϊκό παιδί που θα τραγουδήσει στην λαϊκή πίστα τα τραγούδια, γιατί ο κόσμος σε ανεβάζει κι ο κόσμος σε κατεβάζει. Ωραίες οι γνωριμίες, καταλαβαίνω. Η Κίμπερλι κάνει τη δουλειά της εξαιρετικά. Είναι εξαιρετική, μια χαρά κι όλα αυτά. Αλλά βλέπουμε συνέχεια τον Αργυρό με τη σύζυγό του», συνέχισε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Εμείς θέλουμε τον Αργυρό, θέλουμε τον Αργυρό το λαϊκό, το ωραίο, το αγόρι, το παιδί που γνωρίσαμε. Ξέρουμε ότι είναι φίλος της Κίμπερλι και θα τραγουδήσει και δικαίωμά του και καλά κάνει, αλλά όλο αυτό συνέχεια, να φαίνεται στο προφίλ του, λίγο κλωτσάει»

Είχαν προηγηθεί κι άλλες «συνεστιάσεις» όπου ο λαϊκός τραγουδιστής είχε εμφανιστεί στο πλευρό της πρέσβειρας των ΗΠΑ. Δεν θέλω να ανησυχήσετε, ήταν όλες τους «λαμπερές» και όλα τα δημοσιογραφικά κλισέ (δηλαδή 3-4 λέξεις) είχαν χρησιμοποιηθεί για να τις περιγράψουν.

Μόνο αυτό είναι το πρόβλημα;

Όταν πρόκειται για τη σύζυγο του Ντόναλντ Τραμπ, του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος μέσα σε λίγες εβδομάδες έχει απαγάγει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και έχει δώσει το οκ για την εφαρμογή πρακτικών καταστολής και δολοφονίας αντιφρονούντων (Μινεσότα), που θυμίζουν το Γ' Ράιχ, όταν έχεις δίπλα σου την επιλεγμένη από τον ίδιο τον Τραμπ, πρέσβειρα των ΗΠΑ, τότε ναι, είναι πολιτική 100% και ο συμπαθέστατος τραγουδιστής μάλλον πείθει τον εαυτό του για το αντίθετο.

Το να πείθουμε τους εαυτούς μας πώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ένας θαυμαστής του φασισμού, ένας νταής που συμπεριφέρεται σαν κυνικός αυτοκράτορας, ένας θρασύδειλος που δεν παραδέχεται προφανή πράγματα (όπως την παρουσία του δίπλα στον παιδόφιλο επιχειρηματία Τζέφρι Έπστάιν), δείχνει πονηριά και κακία, ίσως και ανοησία. Και θυμίζει μια εποχή που στην Ελλάδα υπήρχε δικτατορία, αλλά κάποιοι την έλεγαν «επανάσταση».



