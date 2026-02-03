Αδιανόητο περιστατικό στο τραμ: Νεαροί παρενοχλούσαν επιβάτες με ερωτικό βοήθημα

Ένα πρωτοφανές και άκρως ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στο τραμ, όταν περίπου δέκα μαυροφορεμένοι νεαροί εισέβαλαν στο βαγόνι στον Σταθμό Ελληνικό και άρχισαν να παρενοχλούν τους επιβάτες με τρόπο που προκάλεσε φόβο και οργή.

Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας που βρισκόταν μέσα στο βαγόνι, οι νεαροί πετούσαν μεταξύ τους ένα ερωτικό βοήθημα, το οποίο στη συνέχεια άρχισαν να περιφέρουν ανάμεσα στους ανυποψίαστους επιβάτες.

«Στην αρχή δεν καταλάβαμε τι γίνεται. Ένας σωματώδης, περίπου 17 ετών, φώναζε σε έναν άλλον να του πετάξει κάτι.

Ξαφνικά είδαμε το αντικείμενο να εκτοξεύεται και να προσγειώνεται πάνω σε μια κυρία πίσω μου.

Η γυναίκα σηκώθηκε έντρομη και το κλώτσησε μακριά, αλλά κατέληξε ξανά στα πόδια του νεαρού», ανέφερε η αυτόπτης μάρτυρας.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τους επιβάτες να αντιδρούν έντονα. Ένας άνδρας περίπου 50 ετών προσπάθησε να τους συνετίσει, ενώ αρκετοί προειδοποίησαν ότι θα κινηθούν νομικά εάν δεν σταματήσουν άμεσα. Παρά τις αντιδράσεις, η ομάδα των νεαρών συνέχισε να προκαλεί αναστάτωση.

Η γυναίκα που κατήγγειλε το περιστατικό ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ το συγκεκριμένο βαγόνι διαθέτει κάμερα ασφαλείας, γεγονός που αναμένεται να βοηθήσει στον εντοπισμό των υπευθύνων. Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης τέτοιων συμπεριφορών.