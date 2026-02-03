Ορεινή Μέλισσα: «Ήλπιζα να έχω γεννηθεί σε έναν καλύτερο κόσμο» – Η εξομολόγηση που ανησύχησε το διαδίκτυο

Μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή μοιράστηκε ο TikToker Ορεινή Μέλισσα, κατά κόσμον Χάρης Σταμάτης, μέσα από ένα βίντεο όπου εμφανίστηκε να κλαίει.

Ο 32χρονος μελισσοκόμος από τη Μεσοκώμη Ευρυτανίας, γνωστός για το χιούμορ και την αυθεντικότητά του, αποκάλυψε πως τα αρνητικά και απειλητικά μηνύματα που δέχεται τον έχουν επηρεάσει βαθιά, ενώ παραδέχτηκε ότι έχει περάσει και περίοδο κατάθλιψης.

«Ήλπιζα να έχω γεννηθεί σε έναν καλύτερο κόσμο»

Στο πρώτο βίντεο που ανάρτησε στις 2 Φεβρουαρίου, ο Χάρης μίλησε με λόγια που ανησύχησαν τους ακολούθους του: «Ήλπιζα να έχω γεννηθεί σε έναν καλύτερο κόσμο. Όχι, δεν μου αρέσει αυτός ο κόσμος.

Μπορεί να μην το έχω πει ποτέ, αλλά δεν τον θέλω αυτόν τον κόσμο. Ήλπιζα να έχω γεννηθεί σε έναν κόσμο χωρίς κακούς ανθρώπους».

Η εξομολόγηση αυτή άνοιξε τον δρόμο για ένα δεύτερο βίντεο, όπου εξήγησε γιατί ξέσπασε σε κλάματα, αποκαλύπτοντας ότι έχει περάσει σκοτεινές περιόδους, ακόμη και σκέψεις να βάλει τέλος στη ζωή του.

Οι απειλές και τα μηνύματα μίσους

Μιλώντας την επόμενη ημέρα στο «Πρωινό», ο TikToker εξήγησε πως τα απειλητικά μηνύματα είναι συχνό φαινόμενο:

«Ήταν μία δύσκολη περίοδος και είχα δεχτεί πολλά αρνητικά μηνύματα, όπως απειλές για τη ζωή μου, άσχημες βρισιές. Έφτασα στο σημείο να σκέφτομαι: “Για ποιον λόγο να μου μιλάνε άσχημα; Δεν έχω πειράξει ποτέ κανέναν”».

Προσπάθησε μάλιστα να ερμηνεύσει το φαινόμενο: «Δεν ανεβάζω μόνο σοβαρά βίντεο. Μερικές φορές, βλέποντας ένα πιο χαλαρό περιεχόμενο, λένε “ας τον βρίσουμε αυτόν”. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς κάποιος σου στέλνει “θα σε βρω έξω και θα σε σκοτώσω” χωρίς λόγο».

Η μάχη με την κατάθλιψη και η ζωή στην πόλη

Ο Χάρης μίλησε και για την περίοδο που, λόγω σπουδών, αναγκάστηκε να αφήσει την αγροτική ζωή: «Εγκλωβίστηκα στην πόλη. Ένιωσα ότι δεν μπορούσε να μου συμβεί κάτι χειρότερο. Δεν μπόρεσα να βρω φίλους. Δεν θέλει κάποιος να σε κάνει παρέα όταν είσαι χάλια».

Παρότι δεν έχει επίσημη διάγνωση, παραδέχτηκε: «Είχα πολύ άσχημες σκέψεις. Δεν θέλω να τις πω γιατί ήταν πολύ άσχημες, αλλά υπήρξαν στο μυαλό μου».

«Έφτασα στο χειρότερο σημείο» – Το δεύτερο βίντεο

Στο δεύτερο βίντεο στο TikTok, ο Ορεινή Μέλισσα μίλησε ακόμη πιο ανοιχτά: «Από μικρός βίωνα τα πάντα πολύ έντονα. Έχω περάσει κατάθλιψη, έφτασα στο χειρότερο σημείο, να θέλω να βάλω ένα τέλος. Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολες φάσεις στη ζωή μου».

Και πρόσθεσε με ειλικρίνεια: «Έχω πονέσει ρε φίλε και δεν μπορώ να πω ψέματα. Μέσα από τη δική μου δυστυχία ήθελα να κάνω τους ανθρώπους να ξεχάσουν τα δικά τους προβλήματα».

Παρά τις δυσκολίες, ο Χάρης θέλησε να κλείσει με θετικό τόνο: «Κατά κύριο λόγο είμαι πολύ θετικός άνθρωπος. Αυτό που είδατε στο βίντεο είναι το 0,01% από αυτό που είμαι. Δεν είναι κακό να δείχνουμε και τις πιο άσχημες στιγμές μας».