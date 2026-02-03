Οργή με το νέο σποτ του ΕΟΠΑΕ για την απεξάρτηση: Πώς υποβαθμίζει φορείς με ιστορία ετών

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το νέο διαφημιστικό σπότ του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ).

Στο σποτ απεικονίζεται πολίτης προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, και υποτίθεται πρώην τοξικοεξαρτημένος, και φέρεται να λέει: «Έναν χρόνο πριν δεν ήξερα πού να πάω. Αν είχα τύχη και άντεχα ίσως να έβρισκα μια άκρη. Πήγαινα από το ένα πρόγραμμα στο άλλο, χανόμουν».

Ο σάλος προκλήθηκε για το γεγονός ότι το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας με μόλις «διάρκεια ζωής» έναν χρόνο, υποβαθμίζει όλες τις οργανώσεις αντιμετώπισης εξαρτήσεων που μετρούν χρόνια πορείας, σκληρής δουλειάς και προσφοράς.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι, με μόλις έναν χρόνο δράσης, δεν έχουν φανεί ακόμη τα πραγματικά αποτελέσματα του προγράμματος.

Η ανακοίνωση του ΚΕΘΕΑ

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ:

«Οι ανησυχίες μας όχι μόνο δεν έχουν αρθεί, αλλά παραμένουν και ενισχύονται. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανέδειξε σοβαρά ζητήματα και ερωτήματα για τον προσανατολισμό της πολιτικής που εφαρμόζεται, για τη διασφάλιση των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων και ιδιαίτερα του μοντέλου των θεραπευτικών κοινοτήτων, για τη χρηματοδότηση, το προσωπικό και τον ρόλο των οικογενειών στον νέο φορέα.

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει δημόσια, οι διοικητικές επιλογές του ΕΟΠΑΕ, που υλοποιούν τις κυβερνητικές επιλογές στον τομέα των εξαρτήσεων, ευθυγραμμίζονται με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομιμοποιούν πολιτικές που προωθούν τη λογική του «λειτουργικού χρήστη» και της «μείωσης της βλάβης».

Αποτυπώνουν μια μονομερή προσέγγιση της απεξάρτησης, με πρακτικές που μετατοπίζουν το βάρος από την απεξάρτηση στη διαχείριση της χρήσης και υπονομεύουν τον ρόλο των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων, όπως έχουμε τεκμηριώσει αναλυτικά σε προηγούμενες παρεμβάσεις μας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανάδειξη της «ατομικής ευθύνης» ως κεντρικού άξονα πολιτικής, όταν αυτή χρησιμοποιείται για να αποσείεται η κρατική υποχρέωση στήριξης ισχυρών δημόσιων θεραπευτικών δομών. Για αυτές τις επιλογές υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική ευθύνη».