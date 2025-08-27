Χρειαζόμαστε περισσότερους γιατρούς αλλά και περισσότερους αστυνομικούς

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης όταν ανέλαβε εκ νέου καθήκοντα υπουργού Προστασίας του Πολίτη έστειλε ένα μήνυμα. Στην Αττική δεν υπάρχουν άβατα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ενταθεί οι αστυνομικές επιχειρήσεις στη δυτική Αττική και έχουν συλληφθεί άτομα για ρευματοκλοπές, ηχορύπανση, διακίνηση ναρκωτικών και άλλα αδικήματα.

Η αλήθεια είναι πως οι κάτοικοι της δυτικής Αττικής αντιμετωπίζουν επί πολλά χρόνια προβλήματα με την παραβατικότητα συγκεκριμένων ατόμων. Μπορούν ωστόσο αυτές οι στοχευμένες επιχειρήσεις να δώσουν ριζική λύση στο πρόβλημα ή προσωρινή; Θα φανεί στη πορεία. Την ίδια στιγμή ωστόσο και στην ανατολική Αττική παρατηρείται σημαντικό πρόβλημα με την εγκληματικότητα και κυρίως με τις κλοπές - διαρρήξεις.

Οι δράστες εκμεταλλευόμενοι πως πρόκειται για αραιοκατοικημένες περιοχές κυρίως εκεί που υπάρχουν εξοχικές κατοικίες δεν διστάζουν να μπαίνουν σε σπίτια ακόμα και όταν οι ιδιοκτήτες είναι στο εσωτερικό τους και να αρπάζουν ό,τι βρίσκουν.

Στη συνέχεια μέσω των λεωφόρων Μαραθώνος ή Λαυρίου εξέρχονται στην Αττική Οδό και εξαφανίζονται. Η ενίσχυση με περίπου 10 αστυνομικούς στις κατά τόπους υπηρεσίες δεν δίνει ουσιαστική λύση. Πρόκειται για μεγάλες σε έκταση περιοχές με αρκετά σπίτια και με δεδομένο ότι πολλοί σκέφτονται να αφήσουν τις μεγάλες πόλεις και να μετακομίσουν σε περιοχές της ανατολικής Αττικής για την ποιότητα ζωής που προσφέρουν αυξάνει τις ανάγκες για αστυνόμευση. Οπότε κάτοικοι και τοπικοί φορείς ζητούν επιτακτικά περαιτέρω ενίσχυση των συγκεκριμένων περιοχών με μόνιμο προσωπικό και οχήματα που θα περιπολούν διαρκώς γιατί η εμφάνιση και μόνο ενός αναμμένου «φάρου» ενός περιπολικού κατά τις νυχτερινές ώρες ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και λειτουργεί αποτρεπτικά για τους διαρρήκτες.

Παράλληλα ωστόσο υπάρχει και αυξημένη ανάγκη στις συγκεκριμένες περιοχές και για μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Επιπλέον ενίσχυση χρειάζονται και οι κατά τόπους υπηρεσίες Τροχαίας καθώς οι παραβάσεις του ΚΟΚ όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση με χρήση κινητού, η μη χρήση κράνους από δικυκλιστές είναι καθημερινότητα ειδικά σε δρόμους περιοχών που οδηγούν προς παραλίες.

Επιπλέον τα κατά τόπους Κέντρα Υγείας - με το δεδομένο πως στη περιοχή της ανατολικής Αττικής δεν υπάρχει νοσοκομείο - λειτουργούν με προσωπικό που προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων το χειμώνα αλλά το καλοκαίρι με παραθεριστές και επισκέπτες οι ανάγκες αυτές τριπλασιάζονται. Αντίστοιχες ανάγκες φυσικά υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Οπότε χρειαζόμαστε και περισσότερους αστυνομικούς αλλά και περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής περιλαμβάνει και την Υγεία και την ασφάλεια. Είναι δυο τομείς που πρέπει να δοθεί βάρος σε μια εποχή που οι οικονομικές δυνατότητες μιας μέσης οικογένειας δεν επιτρέπουν επισκέψεις και νοσηλεία σε ιδιωτικά κέντρα υγείας και την ανάθεση της ασφάλειας ενός σπιτιού σε εταιρεία security.