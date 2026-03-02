Μενού

Στρατηγός του Ιράν: «Θα χτυπήσουμε με πυραύλους την Κύπρο ώστε να την εγκαταλείψουν οι Αμερικανοί»

Απειλές κατά της Κύπρου εκτόξευσε ο Ιρανός στρατηγός Τζαμπάρι με στόχο τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο νησί.

Επίθεση με πυραύλους. | Shutterstock
Ανώτατος αξιωματούχος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) απείλησε με εντατικοποίηση των πυραυλικών πληγμάτων κατά της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο στρατηγός Σαρντάρ Τζαμπάρι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Khabar Fouri, υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών της στην Κύπρο, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει σκληρή αντίδραση.

«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα από τα αεροσκάφη τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση ώστε οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», φέρεται να δήλωσε.

Η ακρίβεια των δηλώσεων του Τζαμπάρι, όπως αυτές ακούγονται στο σχετικό βίντεο, επιβεβαιώθηκε από το philenews.


 

