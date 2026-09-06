Η Αντιγόνη, η μητέρα μου και η σύγχρονη τραγωδία της επιβίωσης χωρίς σύνταξη

Στην τραγωδία του Σοφοκλή η Αντιγόνη ήρθε αντιμέτωπη με ένα βασικό δίλημμα. Τι πρέπει να κάνει κάποιος όταν ο νόμος συγκρούεται με αυτό που θεωρεί ηθικά και θεϊκά σωστό; Και όπως όλοι ξέρουμε εκείνη επέλεξε να περιφρονήσει τον νόμο του Κρέοντα κ να θάψει τον αδελφό της .

Στη σύγχρονη τραγική πραγματικότητα άνθρωποι της διπλανής πόρτας επιλέγουν- όσο σκληρό κ αν ακούγεται αυτό - να θάψουν σε υπόγεια κ κήπους τους δικούς τους ανθρώπους προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν, εκείνοι με τις συντάξεις των νεκρών - δικών τους ανθρώπων!

Εξαιρώντας τις περιπτώσεις εγκληματικών ενεργειών εις βάρος των ηλικιωμένων αισθάνομαι την ανάγκη να αφουγκραστώ το αίτιο κ επιτρέψτε μου να θυμώσω με την απρόσωπη πολιτεία που ως ψηλομύτα δεν βλέπει πως ένα ποσοστό της κοινωνίας της ΔΕΝ μπορεί να επιβιώσει όχι να ζήσει κ καταφεύγει σε τέτοιου είδους πρακτικές παραγκωνίζοντας κάθε ηθικό φραγμό κ φυσικά κ τον νόμο αλλά ας μη μείνουμε σ αυτό τώρα τουλάχιστον.

Ξέρετε η είδηση τρόμαξε την ηλικιωμένη μητέρα μου αλλά για άλλο λόγο!

⁃ «Την Δευτέρα να με πας στην τράπεζα να πληρωθώ. Μη πάθω κάτι και πεθάνω κ χάσουμε τα χρήματα». Έγνεψα θετικά χωρίς να προσέξω τι ακριβώς μου είχε πει , μέχρι που η επόμενη φράση της προκάλεσε αύξηση των καρδιακών μου παλμών .

⁃ «Η καημένη δεν θα μπορούσε να ζήσει... Να μην έχουμε έναν κήπο να με θάψετε αν πάθω κάτι να βγάλετε τα φροντιστήρια του παιδιού για δύο χρόνια ακόμα! Κρίμα !». Η μητέρα μου το ξεστόμισε αυτό! Η μαμά μου που όποιον έχουμε χάσει - και ήταν πολλοί - ήθελε να τον αποχαιρετήσουμε με τιμές και δόξα .

Με μαόνι ξύλο, ξημέρωμα στο σπίτι, τουλάχιστον 6 ανθοστήλες, όλα τα φώτα του ναού και τραπέζι σε όλο τον κόσμο με ψαρόσουπα για το συγχώριο .

Στο σπίτι μου που εργάζομαι κ εγώ κ ο φοιτητής γιος μου κ που τα φέρνουμε βόλτα η μητέρα μου σκέφτηκε τι θα γίνει αν λείψει η σύνταξη της και μείνω μόνη με τα δύο παιδιά μου!

Μετά το πρώτο σοκ ήρθε ο θυμός! Πως μας κατάντησαν έτσι;

Έναν λαό που πλήρωνε κυρίες για να μη σβήνει ποτέ το καντήλι στα μνήματα των ανθρώπων του, που έπαιρνε δάνεια για να αποχαιρετήσει έτσι όπως έπρεπε τους δικούς του, τώρα τους παραχώνει... για να επιβιώσει!

Μια κοινωνία που ακόμα καλά καλά δεν έχει εξοικειωθεί με την καύση των νεκρών της τώρα παρακολουθεί το ανατριχιαστικό φαινόμενο αδιαφορώντας για το αίτιο. Την ουσία του προβλήματος!

Αλήθεια υπάρχει έστω κ ένας από εμάς που να πιστεύει πως σε ολόκληρη την χώρα μόνο οι τρεις αυτές περιπτώσεις έχουν ακολουθήσει αυτήν την απάτη- μέθοδο επιβίωσης;