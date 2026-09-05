«Πώς έγινε έτσι το Μετρό της Αθήνας;»: Το post που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Συμέων Ισμαϊλοφ ζει και εργάζεται στην Αθήνα και μέσα από τη σελίδα του στο Instagram καταγράφει στιγμές της καθημερινότητας του στην πόλη. Μεταξύ αυτών, δεν διστάζει να λεέι και τη σκληρή αλήθεια για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε μια πόλη που μοιάζει να μη μας χωράει όλους.

Σε πρόσφατο post στο Instagram ασχολήθηκε με το μετρό και τις τεράστιες καθυστερήσεις του. Έγραψε:

«Να στέκεσαι σε μια αποβάθρα-καζάνι για πάνω από 12 ΛΕΠΤΑ ένα πρωινό Σαββάτου απλά για να κάνεις τρεις στάσεις. Καλώς ήρθατε στο Μετρό της Αθήνας, εκεί όπου ο χρόνος πεθαίνει, κυριολεκτικά. 🤬

Πώς το ανεχόμαστε ακόμα αυτό;!

Το Σαββατοκύριακο της Παράλυσης: Τα Σάββατα και οι Κυριακές είναι ένα σκέτο ανέκδοτο. Έχασες το τρένο για ένα δευτερόλεπτο; Απολαύστε να κοιτάτε ένα άδειο τούνελ για 10 έως 18 λεπτά, την ώρα που η αποβάθρα γεμίζει τόσο ασφυκτικά που μόλις και μετά βίας ανασαίνεις.

Απεργίες-Έκπληξη: Ξυπνάς, ετοιμάζεσαι για δουλειά ή ετοιμάζεσαι να προλάβεις πτήση, μόνο και μόνο για να ανακαλύψεις ότι ολόκληρο το σύστημα είναι νεκρό ή λειτουργεί σε ένα αλλόκοτο τετράωρο παράθυρο λόγω μιας στάσης εργασίας της τελευταίας στιγμής.

Η Παγίδα του Αεροδρομίου: Βασίζεσαι στη Γραμμή 3 για να φτάσεις στην πτήση σου στην ώρα σου; Καλή τύχη. Μία συνδικαλιστική κινητοποίηση αρκεί για να κοπεί η απευθείας σύνδεση, αφήνοντας εκατοντάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους με βαριές αποσκευές και μηδενικό εναλλακτικό σχέδιο.

«Δρομολόγια» Καλοκαιριού: Έρχεται ο Αύγουστος, η πόλη βράζει και αντί να δρομολογήσουν περισσότερα κλιματιζόμενα τρένα, μειώνουν τα δρομολόγια στο απόλυτο ελάχιστο.

Πληρώνουμε κάρτες, πληρώνουμε εισιτήρια και ως αντάλλαγμα παίρνουμε ατελείωτη αναμονή, υπερφορτωμένα βαγόνια και χαοτική αξιοπιστία. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα έπρεπε να ενδυναμώνουν μια πόλη, όχι να κρατούν τους κατοίκους της ομήρους κάθε Σαββατοκύριακο και αργία.

Ως εδώ. Για πόσο ακόμα υποτίθεται ότι θα προσποιούμαστε ότι αυτό είναι φυσιολογικό;»

Σε αυτή την απόλυτα ρεαλιστική περιγραφή όσων συμβαίνουν στο αθηναϊκό μετρό, όπως ήταν φυσιολογικό, οι απαντήσεις ήταν ισοπεδωτικές (#νοτ). Yπήρχαν εκείνοι που του είπαν «γύρνα σπίτι σου», με ατάκες όπως Εαν δεν σου αρεσει η Ελλαδα με αυτα που παρουσιαζεις στα βιντεο μπορεις να επιστρεψεις στην πατριδα σου και «μετακόμισε σε άλλη πόλη αντί να γκρινιάζεις» ή «αντί να θυμώνεις, πάρε ταξί» και «Από 10 ως 25/8 έτσι είναι. Μη διαδίδετε fake news». Από την άλλη, κάποιοι κατάλαβαν αρχικά, ότι ο δημιουργός της σελίδας ζει και εργάζεται στην Ελλάδα και ό,τι το πρόβλημα που παραθέτει είναι η ζωή μας στην Αθήνα και η ταλαιπωρία που έχουμε μάθει να ανεχόμαστε. Το σχόλιο «Θίχτηκε κι ο κάθε βλαχοελληνας και βγάζει τα κόμπλεξ με απαντήσεις επιπέδου 6χρονων παιδιών τυπου "αν δεν σου αρέσει φύγε» αντικατοπτρίζει τη νοοτροπία πολλών, επιβατών του μετρό και μη.