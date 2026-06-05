Η δολοφονημένη Βασιλική και τα μαθήματα βιολογίας από «κυρίαρχα» αρσενικά

Σε μια παράλληλη πραγματικότητα, όταν ακούμε για (ακόμη) μια γυναικοκτονία, σκεφτόμαστε γιατί έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία και τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατέψουμε τις γυναίκες. Σε αυτήν εδώ που ζούμε, ακούμε και διαβάζουμε ακόμη απόψεις, που προσπαθούν να δικαιολογήσουν και να ελαφρύνουν τις θέσεις καθ' ομολογίαν δράστων, ρίχνοντας τα στην τεστοστερόνη και στα «ισχυρά» ένστικτα των αρσενικών.

Τα πράγματα έχουν πραγματικά ξεφύγει και δυστυχώς μέσα από τα social media, μεταδίδονται απόψεις επικίνδυνες. Πάρτε για παράδειγμα την παρακάτω περίπτωση. Ένας άνδρας βγήκε στο ίντερνετ για να μιλήσει για τη δολοφονημένη Βασιλική με τον πιο υποτιμητικό τρόπο και να μας κάνει μαθήματα βιολογίας, επικαλούμενος δήθεν θεωρίες περί ισχυρού αρσενικού, που όπως μάς λέει, δεν σηκώνει πολλά πολλά και έτσι, λόγω του ανδρισμού του, αφαιρεί ζωές.

Είναι η ανδρική η φύση δηλαδή. Ρε, πάτε καθόλου καλά;

Γεμίσαμε πάλι σχόλια για το τι έκανε η Βασιλική, για τη σχέση τους, για το παρελθόν τους, για το τι του είπε, τι ήθελε να κάνει. Δεν λένε για τη Βασιλική που ούρλιαζε τα βράδια, για το ότι την παρακολουθούσε, για τη Βασιλική που πάλεψε για τη ζωή της, για τα παιδιά που άκουγαν από το διπλανό δωμάτιο, για τις 45 μαχαιριές που δέχθηκε. 45!

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Η Βασιλική είχε απευθυνθεί πριν έναν χρόνο και στο Κέντρο Συμβουλευτικής Καλαμάτας, ζητώντας βοήθεια. Η ίδια φοβόταν αυτό που δεν καταφέραμε σαν κοινωνία να αποτρέψουμε. Μετράμε την 5η γυναικοκτονία για φέτος. Το 2025 μετρήσαμε 19 νεκρές γυναίκες. Κι όμως, ακόμη υπάρχει γύρω μας μια προσπάθεια ξεπλύματος και καταλογισμός των ευθυνών στα θύματα.

Δεν ξέρω πότε θα αρχίσει να μάς προβληματίζει σαν κοινωνία πραγματικά όλο αυτό που συμβαίνει, πέρα από τα panic button και τα κέντρα συμβουλευτικής. Και βλέποντας στο ίντερνετ σχόλια όπως τα παραπάνω, είμαστε ακόμη πολύ μακριά απ' όσα πρέπει να γίνουν.

Να σημειωθεί εδώ ότι τα μηνύματα βίας και μίσους - η ρητορική μίσους δηλαδή - , είναι παράνομα όταν υποκινούν διακρίσεις ή προτρέπουν σε βία κατά προσώπων ή ομάδων βάσει φυλής, θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας και στην Ελλάδα διώκονται ποινικά (ν. 927/1979).