Η ΕΛΑΣ, το ΕΛΑΣ, ο ΕΛΑΣ και... τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς

Μετά τα όσα ακούσαμε και είδαμε χθες στο Θησείο και την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και κυρίως τον χαμό που ακολούθησε στα social media, φρονώ πως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα γιατί ξαφνικά λέξεις, έννοιες και ιστορίες μπερδεύτηκαν μεταξύ τους.

Ας ξεκινήσουμε με ΤΟ (κόμμα) ΕΛΑΣ, την «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» τα αποκαλυπτήρια του οποίου έκανε χθες στο Θησείο ο πρώην πρωθυπουργός.

«Ερχόμαστε από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες. [...] Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς Αριστερά», είπε ο Αλέξης Τσίπρας λίγο πριν ανακοινώσει το όνομα του κόμματός του.

Πολλοί το άκουσαν, λίγοι το κατάλαβαν εκείνη την ώρα. Το έπιασαν το... «υπονοούμενο» αργότερα όταν ήρθε το όνομα με το κόκκινο αστέρι στη μέση.

Και κάπως έτσι όση ώρα οι περισσότεροι έκαναν πλάκα στα social με το όνομα, ο Αλέξης Τσίπρας απέδειξε για ακόμα μια φορά πόσο γνώστης είναι του πολιτικού παιχνιδιού, πόσο λάθος θα κάνουν αυτοί που θα τον υποτιμήσουν και πόσο εύκολα «έπαιξε» μπάλα με το θυμικό των αριστερών. Εκτός και αν κάποιος πιστεύει πως το συγκεκριμένο ακρωνύμιο ήταν μια τυχαία έμπνευση της στιγμής.

Πάμε μετά στο άλλο ΕΛΑΣ. Αυτό της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Ελληνική Αστυνομία με τη σημερινή της μορφή δημιουργήθηκε το 1984, με τη συγχώνευση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων (νόμος 1481/1984).

Σύμφωνα με το νόμο 2800/2000, είναι Σώμα Ασφάλειας και έχει ως αποστολή:

«Την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας, την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας» μπλα, μπλα, μπλα, μπλα.

Ουδεμία σχέση έχει αυτή η ΕΛΑΣ με την ΕΛΑΣ του Α. Τσίπρα.

Κάποιοι κακεντρεχείς ίσως πάνε τώρα να θυμηθούν την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα ήταν αντιπολίτευση και έλεγε πως θα καταργήσει τα ΜΑΤ αλλά μετά, με την «πρώτη φορά αριστερά», τα χρησιμοποιούσε κανονικά και με τον νόμο για να καταστέλλει τις λαϊκές κινητοποιήσεις, αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι ωραία.

Είναι διαφορετικό άλλωστε να τρως ξύλο, δακρυγόνα και χημικά από δεξιά κυβέρνηση και άλλο από αριστερή. Είναι άλλη η αίσθηση βρε αδερφέ.

Τώρα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, να υπογραμμίσουμε και να καταστήσουμε σαφές σε κάθε τόνο πως τόσο Η ΕΛΑΣ όσο και ΤΟ ΕΛΑΣ δεν έχουν την παραμικρή σχέση με ΤΟΝ ΕΛΑΣ, τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό.

Ο ΕΛΑΣ ήταν η μεγαλύτερη και μαζικότερη αντιστασιακή οργάνωση στα χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν ο στρατιωτικός βραχίονας του ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) και πρωτοκαπετάνιος του ήταν ο Άρης Βελουχιώτης ο οποίος, μάλιστα, το 1942 στη Γραμμένη Οξυά, στην ορεινή Ναυπακτία, έγραψε και τον όρκο του αντάρτη:

«Εγώ παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά από τις τάξεις του ΕΛΑΣ, χύνοντας και την τελευταία ρανίδα του αίματός μου, σαν γνήσιος πατριώτης για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας, για τις ελευθερίες του λαού μας, κι ακόμα να είμαι πιστός και άγρυπνος φρουρός προστασίας στην περιουσία και το βιος του αγρότη. Δέχομαι προκαταβολικά την ποινή του θανάτου αν ατιμάσω την ιδιότητά μου ως πολεμιστής του Έθνους και του λαού και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω αν δεν ξεσκλαβωθεί η Πατρίδα μου και δε γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του».

Τώρα πάλι κάποιοι κακεντρεχείς θα πάνε με αφορμή αυτό με τον «λαό που θα γίνει νοικοκύρης στον τόπο του» να θυμηθούν τα μνημόνια και την τρόικα που είχε μπαστακωθεί στους σβέρκους μας και θα κάνουν συγκρίσεις αλλά ούτε αυτά είναι ωραία πράγματα.

Για να το σοβαρέψουμε (για λίγο). Καμία σχέση δεν μπορεί να έχει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με την κληρονομιά του ΕΛΑΣ. Όσα κόκκινα αστέρια και να βάλει στο logo του. Ακόμα και το πρόσωπο του Βελουχιώτη να έβαζε, πάλι δεν θα είχε καμία σχέση.

Δεν είναι συνέχεια της αγωνιστικής παράδοσης της αριστεράς να «υιοθετείς» σύμβολα και ονόματα με ασύλληπτο βάρος και επαναστατική πορεία για να διεκδικήσεις να κυβερνήσεις μία χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ (με ότι αυτό συνεπάγεται), πλήρως ενταγμένος στο σύστημα εξουσίας που ένοπλες - αντάρτικες οργανώσεις όπως ο ΕΛΑΣ αντιπάλευαν πληρώνοντας τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές.

Άλλο πράγμα η ιστορία ενός (μεγάλου κομματιού του) λαού που μάτωσε για να αποτινάξει τους δυνάστες του (ξένους και ντόπιους) και άλλο το πολιτικό «re-branding».

Με αυτά και με αυτά, πάντως, τα βάλαμε όλα σε ένα πολιτικό και ιστορικό μπλέντερ και τώρα θα ανοίγουμε την τηλεόραση θα ακούμε ΕΛΑΣ και δεν θα ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Θα μιλήσει ο Τσίπρας; Θα δούμε ντοκιμαντέρ για την Εθνική Αντίσταση; Θα έρθουν να μας συλλάβουν;

ΥΓ1: Και κάπου εκεί στο βάθος, σαν μουσική υπόκρουση, θα ακούγεται και το τραγούδι «Ελλάς» του Σταμάτη Μεσημέρη, το οποίο αγαπήσαμε με τη φωνή του μοναδικού Βασίλη Παπακωνσταντίνου να αναρωτιέται αφενός «μέσα σ’ όλη αυτή τη δίνη, όρθιο πες μου τι θα μείνει» και αφετέρου «τι θα γίνει φίλε μου με εμάς».

ΥΓ2: Ο Μεσημέρης ήταν ενεργός ροκάς μέχρι και τη δεκαετία του 1960. Έπαιζε κιθάρα. Τα παράτησε όλα, όμως, για να σπουδάσει. Το 1986, κάπου μεταξύ ξύπνιου και ύπνου, είδε ένα «όραμα». Όπως ο ίδιος είχε πει, είδε έναν ινδιάνο στη μέση του δωματίου να καπνίζει την πίπα της ειρήνης. Ο ινδιάνος, λοιπόν, του ζήτησε να παίξει ξανά κιθάρα και να γράψει ένα τραγούδι. Και ο Μεσημέρης τον άκουσε. Πήρε την κιθάρα του ξανά και έγραψε το «Ελλάς». Με δύο λάμδα. Αλήθεια.