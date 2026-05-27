God Save the Queen: Το «απαγορευμένο» τραγούδι των Sex Pistols που έφερε χάος στη Βρετανία

Μπορεί ένα τραγούδι να προκαλέσει πάταγο, να διχάσει μια ολόκληρη χώρα, να προκαλέσει αιματηρές επιθέσεις αλλά ταυτόχρονα να είναι και μια τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία;

Αν μιλάμε για το «God Save the Queen» των Sex Pistols, εννοείται πως μπορεί.

Το τραγούδι προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις λόγω των αντικαθεστωτικών του μηνυμάτων. Παρότι το BBC απαγόρευσε τη μετάδοσή του, έγινε τεράστια επιτυχία και σήμερα θεωρείται ο διαχρονικότερος ύμνος του punk.

Χάος, βία και Αναρχία

Οι Sex Pistols δεν είναι ένα συνηθισμένο συγκρότημα. Η ιστορία τους είναι μακρά και περίπλοκη, και όχι... αναίμακτη. Χωρίς αυτούς, η ποπ κουλτούρα τα τελευταία 30+ χρόνια θα ήταν πολύ, πολύ διαφορετική. Οι Pistols δεν γκρέμισαν απλώς πόρτες. Τις κλώτσησαν και τις έσπασαν.

Για ένα συγκρότημα που (στην πραγματικότητα) κυκλοφόρησε μόνο ένα άλμπουμ και τέσσερα singles, ήταν κάτι παραπάνω από επιδραστικοί.

Καθόλου άσχημα για ένα συγκρότημα που υποτίθεται ότι «δεν μπορούσε να παίξει». Οι Sex Pistols σίγουρα μπορούσαν να παίξουν.

Οι Sex Pistols είναι οι πραγματικοί εμπνευστές του πανκ. Εμπνεύστηκαν από τον θυμό και τη φτώχεια, όχι από την τέχνη και την ποίηση.

Το συγκρότημα σχηματίστηκε από τον κιθαρίστα Steve Jones, τον ντράμερ Paul Cook και αργότερα τον μπασίστα Glen Matlock. Λίγο μετά προστέθηκε ο εκρηκτικός τραγουδιστής Johnny Rotten, γνωστός για τη χαρακτηριστική φωνή και τη σαρκαστική του στάση απέναντι στο πολιτικό και κοινωνικό κατεστημένο.

Πιο μετά, στους Sex Pistols προστέθηκε ο Sid Vicious, στο μπάσο και τα φωνητικά, ο οποίος αντικατέστησε τον Matlock και το... γλυκό έδεσε!

Ο Sid Vicious δεν υπήρξε ποτέ απλά ο μπασίστας των Sex Pistols. Υπήρξε το πιο ακραίο, πιο άβολο και τελικά πιο τραγικό πρόσωπο του πανκ. Όχι επειδή έπαιξε μουσική που άλλαξε τον κόσμο, αλλά επειδή ενσάρκωσε μέχρι τέλους την υπόσχεση του «no future».

Διαβάστε ακόμη: Οι Sex Pistols, ο αυτοκαταστροφικός Σιντ Βίσιους και μία ερωτική σχέση γραμμένη με ηρωίνη

God Save the Queen

Αν και η πορεία της βασίλισσας Ελισάβετ στο θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ήταν πάντα στρωμένη με ροδοπέταλα, η μεγάλη πλειονότητα των Βρετανών τη θεωρούσαν κάτι σαν μητέρα τους και έτρεφαν στο πρόσωπό της μεγάλο σεβασμό.

Τώρα σκεφτείτε αυτό: Ένα πανκ συγκρότημα, με σκισμένα ρούχα, παρδαλά μαλλιά, παραμάνες, αντισυμβατική συμπεριφορά, βγάζει ένα τραγούδι οι πρώτοι στίχοι του οποίου είναι οι εξής: «O Θεός να σώζει τη Βασίλισσα, το φασιστικό καθεστώς».

Το σοκ για τη βρετανική κοινωνία, στις 27 Μαΐου 1977 ήταν κάτι παραπάνω από τεράστιο. Μια χούφτα πιτσιρικάδων, πήραν τον εθνικό ύμνο της χώρας, τον έκαναν πανκ τραγούδι και χλεύασαν τόσο την ίδια την Ελισάβετ όσο και τον θεσμό της βασιλείας γενικότερα.

Και μια μικρή... λεπτομέρεια: Εκείνη την ημέρα η βασίλισσα Ελισάβετ γιόρταζε το Αργυρό Ιωβηλαίο της, την 25η επέτειο της, δηλαδή, στο θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το God Save the Queen των θρυλικών Sex Pistols κυκλοφόρησε αρχικά ως σινγκλ (αργότερα συμπεριλήφθηκε στο μοναδικό στούντιο άλμπουμ τους, Never Mind the Bollocks) και με το «καλημέρα» προκάλεσε πάταγο.

Ο αρχικός τίτλος για το τραγούδι ήταν «No Future» αλλά, μεταξύ μας τώρα, με τέτοιο τίτλο... δεν πας πουθενά!

Αν και ήταν «απαγορευμένο» και δεν παιζόταν σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα της Βρετανίας, πούλησε σε μία εβδομάδα 200.000 αντίτυπα και αναρριχήθηκε στο Νο2 των charts. Στην πραγματικότητα, πάντως, το πιθανότερο είναι πως το σινγκλ πούλησε πολύ περισσότερο και σίγουρα έφτασε και στο Νο1 αλλά κάποιο... παλάτι, έβαλε το χεράκι του για να μειωθεί, στο μέτρο του δυνατού, η επιτυχία του τραγουδιού.

Τα καλόπαιδα των Sex Pistols θέλανε, μάλιστα, εκείνη την ημέρα, να παίξουν live το κομμάτι πάνω σε ένα πλοίο το οποίο θα κινούταν στον Τάμεση και όσο πιο κοντά γινόταν στο Ουέστμινστερ. Τελικά, αυτό δεν έγινε διότι έπεσε τρομερό ξύλο και η αστυνομία προχώρησε σε αθρόες συλλήψεις και προσαγωγές.

Όσο περνούσαν οι μέρες και το τραγούδι έκανε μεγαλύτερο «θόρυβο», τα μέλη του συγκροτήματος δεχόντουσαν πολλές απειλές κατά των ζωών τους από ομάδες και οργανώσεις βασιλοφρόνων οι οποίοι έλεγαν πως θα τους σκοτώσουν αν τους δουν να κυκλοφορούν στο δρόμο.

«Δεν ήταν πολύ ωραία. Όλοι άρχισαν να γίνονται παρανοϊκοί. Έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί όταν βγαίναμε έξω» είχε πει ο ντράμερ του συγκροτήματος Paul Cook. Και τελικά το κακό δεν αποφεύχθηκε.

Ο ίδιος ο Cook δέχθηκε επίθεση από έξι άτομα που κρατούσαν μαχαίρια έξω από τον σταθμό του μετρό Shepherd’s Bush στο Λονδίνο. Ο τραγουδιστής της μπάντας Johnny Rotten, ο παραγωγός Chris Thomas και ο ηχολήπτης Bill Price, δέχθηκαν επίθεση με ξυράφια έξω από μια παμπ στο Highbury. Όλοι τους γλίτωσαν με ελαφρά τραύματα αλλά ήταν δεδομένο πως έπρεπε στο εξής να προσέχουν.

Το περιοδικό Rolling Stone συμπεριέλαβε το God Save the Queen στη λίστα του με «Τα 500 Σπουδαιότερα Τραγούδια Όλων των Εποχών», τοποθετώντας το στην 173η θέση.

Το Q magazine το συμπεριέλαβε στη λίστα του με τα «100 Τραγούδια που Άλλαξαν τον Κόσμο», στην 3η θέση. Το ίδιο περιοδικό τίμησε και το εξώφυλλο του single και το κατέταξε 1ο, στη λίστα του με «Τα 100 Σπουδαιότερα Εξώφυλλα».

Οι στίχοι του God Save the Queen

God save the queen

The fascist regime

They made you a moron

Potential H-bomb

God save the queen

She ain’t no human being

There is no future

In England’s dreaming

Don’t be told what you want

Don’t be told what you need

There’s no future, no future,

No future for you

God save the queen

We mean it man

We love our queen

God saves

God save the queen

‘Cause tourists are money

And our figurehead

Is not what she seems

Oh God save history

God save your mad parade

Oh Lord God have mercy

All crimes are paid

When there’s no future

How can there be sin

We’re the flowers in the dustbin

We’re the poison in your human machine

We’re the future, your future

God save the queen

We mean it man

We love our queen

God saves

God save the queen

We mean it man

And there is no future

In England’s dreaming

No future, no future,

No future for you

No future, no future,

No future for me

No future, no future,

No future for you

No future, no future

For you.