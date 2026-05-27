Πολιτική βαβέλ vs πολιτική σταθερότητα από τον Μητσοτάκη: Πώς κρίνονται τα κόμματα Τσίπρα - Καρυστιανού

Το στίγμα του για τη στρατηγική με την οποία θα κινηθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα έναντι της αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε στη σύγκριση κατ’ ουσίαν της πολιτικής σταθερότητας και της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και μίας «πολιτικής Βαβέλ» με συγκολλητική ουσία την πτώση της κυβέρνησης, χωρίς εναλλακτική πρόταση για τον τόπο, περιγράφοντας εμμέσως το δίλημμα της επόμενης κάλπης.

Χωρίς να τους κατονομάσει, ο Πρωθυπουργός έβαλε στο «κάδρο» αμφότερους Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού που παρουσίασαν επισήμως τα νέα τους κόμματα, βάλλοντας ταυτόχρονα και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη με φόντο το «παρών» του ΠΑΣΟΚ στην ανανέωση θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην ΤτΕ.

«Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους είτε στο άμεσο είτε στο απώτερο παρελθόν. Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης», σημείωσε.

Όπως το περιγράφουν συνεργάτες του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη βούλησή του να μείνει μακριά από το περιβάλλον «τοξικότητα» και «άγονης αντιπαράθεσης χωρίς προγραμματικό λόγο» που καλλιεργούν - όπως λένε - τα παλιά και δήθεν νέα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιμένοντας στην παραγωγή κυβερνητικού έργου που αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο προέταξε και χθες τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις, ανακοινώνοντας την παράταση της επιδότησης στο diesel κίνησης κατά 15 λεπτά για τον Ιούνιο.

Δεδομένου, δε, ότι δεν υπήρξε ανάλογη επέκταση του Fuel Pass, κυβερνητικά στελέχη υπογράμμιζαν ότι τα δεδομένα αξιολογούνται διαρκώς και η κυβέρνηση διατηρεί εφεδρείες, ώστε να παρέμβει εκ νέου τον Ιούλιο εφόσον οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή το απαιτήσουν.

Η ατζέντα της καθημερινότητας θα παραμείνει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, αλλά το κυβερνητικό επιτελείο έχει λάβει ήδη θέσεις μάχης απέναντι στο πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται. Ήδη μετά τη χθεσινή παρουσίαση της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» (ΕΛ.Α.Σ) του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν αιχμηρά πως εμφανίσθηκε ξανά «το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες» και πως ενώ η κοινωνία ζητά να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά «ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις "ακάλυπτες" υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω».

Ταυτοχρόνως, στη σκιά των δηλώσεων του Ζαν Κλoντ Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» του ΣΚΑΪ για το 2015, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογράμμισε ότι ο κ. Τσίπρας «επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους και όχι τους εφοπλιστές» με κυβερνητικά στελέχη να σχολιάζουν ότι διαλύθηκε ο μύθος του «προστάτη των αδυνάτων».

Για τη Μαρία Καρυστιανού και την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κυβερνητικά στελέχη παρομοιάζουν το περίγραμμα των ιδρυτικών της θέσεων με τον αντισυστημισμό «στην πάνω και την κάτω πλατεία» διατηρώντας επιφυλάξεις για τις εκλογικές του επιδόσεις όταν έρθει η ώρα της κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, στην κυβέρνηση βλέπουν προσωποπαγείς σχηματισμούς που δεν μπορούν να απαντήσουν ρεαλιστικά και αποτελεσματικά στα προβλήματα των πολιτών.