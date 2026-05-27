Μέσα σε κλίμα έντονου ενθουσιασμού και με ισχυρούς συμβολισμούς, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στο Θησείο το νέο πολιτικό του εγχείρημα, αποκαλύπτοντας αιφνιδιαστικά και το όνομα της παράταξης: «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Από νωρίς το βράδυ της Τρίτης, πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε στον χώρο της εκδήλωσης περιμένοντας την εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού. Αν και τα χρώματα της νέας παράταξης είχαν ήδη προαναγγελθεί, «το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων», όπως είχε πει ο ίδιος, η ονομασία παρέμενε μυστήριο μέχρι την τελευταία στιγμή.

Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να παρουσιάσει την επιστροφή του όχι ως προσωπική πολιτική επανεκκίνηση, αλλά ως απάντηση σε κοινωνικό αίτημα για αλλαγή. «Η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η νέα προσπάθεια γεννήθηκε από την ανάγκη να υπάρξει ξανά προοπτική πολιτικής διεξόδου.

«Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής», ήταν το κεντρικό μήνυμα που έστειλε, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη νέα πρωτοβουλία.

Η αποκάλυψη του ονόματος έγινε μέσα από βίντεο με σύνθημα «η Ελλάδα της γνώσης, της δημιουργίας και της ελπίδας». Στη συνέχεια, ένα μικρό κορίτσι παρέδωσε συμβολικά στον πρώην πρωθυπουργό το χαρτί με την ονομασία «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», σε μια σκηνή με έντονο πολιτικό και ιστορικό συμβολισμό.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η «ΕΛΑΣ» δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει απλώς ακόμη ένα κόμμα, αλλά μια ευρύτερη πολιτική συμπαράταξη που επιδιώκει να ενώσει τη Ριζοσπαστική Αριστερά, τη Σοσιαλδημοκρατία και την Πολιτική Οικολογία.

Κόμμα Τσίπρα: Οι βασικές δεσμεύσεις

Στην ομιλία του έκανε αναφορές στην ιστορική διαδρομή του προοδευτικού χώρου, από το ΕΑΜ και την ΕΔΑ μέχρι το ΠΑΣΟΚ της «Αλλαγής» και τον ΣΥΡΙΖΑ της «Πρώτης Φοράς Αριστερά», επιχειρώντας να δώσει ιδεολογικό και πολιτικό βάθος στο νέο εγχείρημα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επτά βασικές δεσμεύσεις της νέας παράταξης, που περιλαμβάνουν τη ζωή με αξιοπρέπεια, την ενίσχυση της Δημοκρατίας, τη δίκαιη ανάπτυξη, την ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, την αντιμετώπιση κρίσεων, την ψηφιακή δημοκρατία και μια νέα στρατηγική στην εξωτερική πολιτική.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, αναφερόμενος στις υποκλοπές, την τραγωδία των Τεμπών, τη διαφθορά, αλλά και στα ζητήματα ακρίβειας, εργασίας και στεγαστικής κρίσης. Όπως είπε, «δεν είναι κανονικότητα ούτε σταθερότητα» η σημερινή κατάσταση, κάνοντας λόγο για κρίση θεσμών και κράτους δικαίου.

Αναφορά έκανε και στις διεθνείς εξελίξεις, σημειώνοντας ότι «δεν μπορούμε να σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα», ενώ μίλησε και για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» αρκετά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πανεπιστημιακοί και πρόσωπα από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ενώ παρούσες ήταν και η Μπέτυ Μπαζιάνα με τη Ζανέτ Τσίπρα.

Κόμμα Τσίπρα: Οι αντιδράσεις για το όνομα

Το όνομα «ΕΛΑΣ» προκάλεσε άμεσα έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν σκωπτικά το ακρωνύμιο, το οποίο γρήγορα έγινε trend στο διαδίκτυο.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενεργοποιήθηκε και η πλατφόρμα υπογραφής της ιδρυτικής διακήρυξης, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο πολιτικό εγχείρημα.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα πολιτικής συμμετοχής και κοινωνικής κινητοποίησης, υπογραμμίζοντας πως «η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω, αλλά από την κοινωνία».

Η Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Η Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρας έχει τίτλο: «Συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία – Για μια ζωή με Αξιοπρέπεια».

Αναλυτικά αναφέρει: «Στην εποχή μας δεν ζούμε απλώς μια περίοδο αλλαγών. Ζούμε μια βαθιά ιστορική μετάβαση. Η διεύρυνση των ανισοτήτων, η ένταση της κλιματικής κρίσης και ο έλεγχος της τεχνολογικής εξέλιξης από ελάχιστους ισχυρούς δημιουργούν μια εντελώς νέα και απειλητική συνθήκη.

Η κυριαρχία των καπιταλιστικών αγορών, δίχως έλεγχο και δίχως όρια σε όλο σχεδόν τον πλανήτη, οξύνει διαρκώς την αντίφαση ανάμεσα στις τεράστιες δυνατότητες που δημιουργεί η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και την ιδιοποίησή τους από μια ελάχιστη μειοψηφία οικονομικής και πολιτικής ισχύος.

Τις κοινωνίες μας διαπερνούν ολοένα και βαθύτερες ανισότητες ανάμεσα σε όσους συγκεντρώνουν πλούτο και δύναμη και σε όσους αγωνίζονται καθημερινά για να ζήσουν με αξιοπρέπεια ή να επιβιώσουν. Σήμερα, οι 12 πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη κατέχουν περισσότερο πλούτο από όσο η μισή ανθρωπότητα μαζί, δηλαδή περισσότεροι από 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Ενώ το πλουσιότερο 1% έχει αυξήσει τον πλούτο του κατά σχεδόν 34 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις μία δεκαετία, ποσό αρκετό για να εξαλειφθεί η παγκόσμια φτώχεια δεκάδες φορές.

Αυτή δεν είναι μια φυσική εξέλιξη. Είναι το αποτέλεσμα ενός συστήματος που συγκεντρώνει αδιανόητη οικονομική και πολιτική ισχύ σε ελάχιστους, ενώ δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες επισφάλειας, αγωνιώντας για το αύριο.

Ανασφάλεια και φόβος. Αυτά είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που πολιορκούν την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Σε έναν κόσμο δίχως κανόνες, η Ειρήνη, το Διεθνές Δίκαιο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα παραμερίζονται, ενώ οι πόλεμοι, οι λιμοί και οι ανθρώπινες τραγωδίες τείνουν να γίνουν κανονικότητα.

Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να συνηθίσουμε έναν κόσμο που ζει μέσα στον πόλεμο και τις συγκρούσεις. Έναν κόσμο που κοιμάται με τον ήχο των drones και ξυπνά με τον ήχο των πυραύλων. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ως «νέα πραγματικότητα» τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δεν μπορούμε να σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο και την προσπάθεια επιβολής διά της βίας των δικών του όρων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να θεωρούμε «Διεθνή τάξη» τις παράνομες και καταστροφικές στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Δεν αποδεχόμαστε το δίκιο του ισχυρού, αλλά το Διεθνές Δίκαιο.

Για αυτό και δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ ούτε με την παράνομη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, ούτε με σχέδια ντε φάκτο διχοτόμησης.

Γιατί όταν η ισχύς μπαίνει πάνω από το Διεθνές Δίκαιο, ο θάνατος γίνεται κανονικότητα και οι ανθρώπινες ζωές αντιμετωπίζονται ως αριθμοί, τότε απειλείται η ίδια η έννοια του πολιτισμού και της δημοκρατίας. Γι’ αυτό δεν σωπαίνουμε. Γιατί η σιωπή απέναντι στη βαρβαρότητα δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή.

Το ίδιο συμβαίνει κάθε φορά που το κέρδος των λίγων τίθεται πάνω από τις ανάγκες και τις ζωές των πολλών. Κάθε φορά που η οικονομική ισχύς λειτουργεί χωρίς όρια, αδιαφορώντας ακόμη και για το μέλλον του ίδιου του πλανήτη».

Οι βασικές δεσμεύσεις

Ζωή με αξιοπρέπεια

Ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια.

Ενίσχυση της εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Αξιοπρεπείς μισθοί.

Μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών.

Προστασία απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία.

Ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλία

Διαφάνεια και λογοδοσία παντού.

Τέλος στην ατιμωρησία.

Ισχυροί θεσμοί προστασίας των δικαιωμάτων.

Ψηφιακό και φιλικό κράτος για τον πολίτη.

Δίκαιη ανάπτυξη

Νέο παραγωγικό μοντέλο.

Στήριξη της καινοτομίας και της περιφέρειας.

Φορολογική δικαιοσύνη.

Έλεγχος των τραπεζών και των καρτέλ.

Κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων

Δημόσια υγεία και παιδεία για όλους.

Προσιτή στέγη.

Δωρεάν φροντίδα για τους ηλικιωμένους.

Στήριξη του πολιτισμού και της δημιουργίας.

Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία

Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Εθνικές τεχνολογικές υποδομές.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας.