Η τούρτα γενεθλίων του Άδωνι Γεωργιάδη είχε κάτι πρωτοφανές

Υπάρχει κάτι τελείως άσχετο με την πολιτική που μου θυμίζει τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Είναι η τηλεοπτική σειρά "The Bear", στην οποία παρακολουθούμε ένα σεφ στην προσπάθεια του να δημιουργήσει από το μηδέν ένα εστιατόριο. Όλα στο "The Bear" έχουν ως σημείο αναφοράς το άγχος. Τα πιάτα πρέπει πάντα να είναι αψεγάδιαστα, αλλιώς ο πρωταγωνιστής (Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ) νευρωτικός στα όρια της παράνοιας, σεφ, μπορεί ακόμα και να έρθει στα χέρια με τους συνεργάτες του. Όταν δεν γίνεται αυτό, απλώς τους βλέπουμε να ΦΩΝΑΖΟΥΝ όλοι πάνω από ένα πιάτο με μοσχαράκι ή ένα επιδόρπιο με κρέμ μπρουλέ.

Αυτό ακριβώς είναι και η τηλεοπτική παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη: είναι ένας πολιτικός που μόνος του ανεβάζει την ένταση, όταν θέλει να υπερασπιστεί κάθε λάθος, κάθε παραφωνία, κάθε εξόφθαλμα σκανδαλώδες που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Θα το κάνει με μια τηλεοπτική ρητορική που βασίζεται στη σύγκρουση, στη δυνατή φωνή που καταπίνει όλες τις άλλες. Η δική του λογική είναι η μοναδική λογική που έχει αξία, κάτι σαν το Παπικό αλάθητο, αυτό που όλοι θα πρέπει να ασπαστούν, αν μπορούν φυσικά να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο σκέψης.

Κάθε φορά που παρακολουθώ τον Άδωνι Γεωργιάδη στην τηλεόραση νιώθω πως θα πρέπει να του συγνώμη που εξοργιστήκαμε για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα σημάδια κατάρρευσης του ΕΣΥ, για την διαρκώς αυξανόμενη ακρίβεια, για τα νοίκια που ανεβαίνουν διαρκώς. Εμείς φταίμε που μιζεριάζουμε, ζώντας σε μια τόσο όμορφη χώρα. Δεν το έχω πει εγώ, το λέει ο υπουργός Υγείας με κάθε αφορμή. Kαι 99 στις 100 φορές το λέει ΦΩΝΑΖΟΝΤΑΣ.

Και ξαφνικά είδαμε κι αυτό

Με αφορμή τα γενέθλια του, ο υπουργός ανέβασε μια φωτογραφία της τούρτας του, με την ατάκα "Ήρθα, Είδα, Εμβολιάστηκα» γραμμένη στα λατινικά και τον εαυτό του ως καρτούν (αρχαιοελληνικό, εννοείται), με μια ένεση ως «όπλο» και ασπίδα. Προσπάθησα να βρω κάτι επιθετικό, κάτι προσβλητικό σε όλο αυτό, δεν τα κατάφερα. Ήταν απλά ένα boomer αστείο ανάμεσα στη σύντροφο του, την Ευγενία Μανωλίδου και τον ίδιο. Σχεδόν χαμογέλασα.

Ήταν όμως τόσο «χαμηλόφωνη», αυτή η δημοσίευση που αναρωτήθηκα για λίγο αν όντως ανήκει στον Άδωνι Γεωργιάδη. Ήταν σαν ο υπουργός να είχε προσβληθεί από εκείνο τον ιό που τους κάνει όλους χαρούμενους, όπως είδαμε στη νέα σειρά "Pluribus" του γνωστού από το "Breaking Bad", Βινς Γκίλιγκαν. Μήπως είχε απαρνηθεί την περσόνα του τηλεοπτικού villain, του κάτι σαν «Βαλκάνιου Ντόναλντ Τραμπ», που μας έχει συνηθίσει;

Mετά είδα αυτό το σχόλιο στο σχετικό post, που έγραφε:

«Όχι επεισόδιο Black Mirror.. Σεζόν ολόκληρη ζούμε» και θυμήθηκα το σωρό από «σολαρίσματα» του υπουργού Υγείας σε τηλεοπτικά πάνελ, με κατακόκκινο πρόσωπο και φωνή που παραμορφώνει τα μικρόφωνα. Συνειδητοποίησα πώς αυτή ήταν απλά μια μικρή παύση ανάμεσα στα show τηλεοπτικής ρητορείας του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Για να μη νιώθουμε τόσο μίζεροι.