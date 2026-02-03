Και ο Άλεξ Πρέτι ειρηνικά διαδήλωνε: To 2nd Amendment δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει (πάλι)

Τις τελευταίες εβδομάδες είδαμε κάτι παράδοξο στις ΗΠΑ: τους πολίτες οργισμένους, να «οργώνουν» τους δρόμους κατά μήκος της Μινεσότα, διαμαρτυρόμενοι για τις βιαιότητες των πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης της Αμερικής, φωνάζοντας «ICE OUT».

Η αντανακλαστική αντίδραση του συστήματος; Άλλος ένας άνθρωπος νεκρός, όχι «παράτυπος» μετανάστης, για τον οποίο θα έβρισκαν εύκολα τον τρόπο να δικαιολογήσουν τη δολοφονία του, αλλά Αμερικανός πολίτης, γεννημένος στο Ιλινόι, χωρίς ποινικό μητρώο, που προσπάθησε να μπει στη μέση για να προστατεύσει μια γυναίκα.

Το πρώτο θανάσιμο χτύπημα του ICE ήταν στις 7 Ιανουαρίου, όταν η 37χρονη Ρενέ Γκουντ, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τις σφαίρες των αστυνομικών και ήταν αυτό που πυροδότησε την οργή των διαδηλωτών.

Σε μια προσπάθεια ενός «damage control» του οργισμένου πλήθους, το ζεύγος Τραμπ εξαπέλυσε «εκστρατεία» αποκλιμάκωσης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει νέες κατευθυντήριες γραμμές στους πράκτορες της ICE για «αποφυγή διαλόγου με τους ταραχοποιούς» και την Πρώτη Κυρία να βγάζει λόγο κατά της βίας, καλώντας τους διαδηλωτές να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά. «Πρέπει να ενωθούμε. Ζητώ η ενότητα», είπε.

Θα δούλευε μια ειρηνική διαδήλωση;

Ειρηνική και διαδήλωση ωστόσο είναι δύο έννοιες που δύσκολα συνυπάρχουν στην ίδια πρόταση. Πώς είναι δυνατόν να διεκδικείς την απόδοση Δικαιοσύνης με τρόπο που δεν ενοχλεί εκείνους από τους οποίους τη ζητάς;

Βέβαια είναι εύκολο να παραδίδεις μάθημα νομιμοφροσύνης, όταν δεν φοβάσαι ότι αύριο μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος.

Η ειρηνική διαμαρτυρία βασίζεται στην υπόθεση ότι η εξουσία είναι διατεθειμένη να κάνει πράξεις. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, παύει να αποτελεί εργαλείο πίεσης και λόγο ύπαρξης.

Όταν η μία πλευρά διαθέτει κάθε μέσο για να σιωπάσει τους «ταραχοποιούς» -όπως χαρακτηρίζει ο Τραμπ-, εκτός από το να φωνάξουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε τι μας μένει να κάνουμε;

Και στο κάτω κάτω, τελικά δεν έχει και πολύ σημασία ο τρόπος που διαδηλώνεις, όταν τα αιτήματα σου χτυπάνε φλέβα - δεν χρειάζεται να πάμε μακριά: στα Τέμπη είδαμε εικόνες με ηλικιωμένους και γονείς με καρότσια να «τρώνε» δακρυγόνα.

Και ο Άλεξ Πρέτι ειρηνικά διαδήλωνε

Ο Άλεξ Πρέτι, για παράδειγμα, διαδήλωνε ειρηνικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News, που βασίζονται σε ένορκη κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα, ο 37χρονος ρύθμιζε την κυκλοφορία μέχρι τη στιγμή που είδε να εκτυλίσσεται μπροστά του ένα περιστατικό βίας, κατά το οποίο διαδηλώτρια δεχόταν χτυπήματα από πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης.

Στην κατάθεσή του, ο ίδιος μάρτυρας περιγράφει ότι οι πράκτορες «τον ακινητοποίησαν στο έδαφος», διευκρινίζοντας πως δεν τον είδε ποτέ να αγγίζει κάποιον από αυτούς. Σε άλλο σημείο, υποστηρίζει ότι ο Πρέτι δεν πλησίασε τους πράκτορες κρατώντας όπλο, αλλά το κινητό του τηλέφωνο, με το οποίο κατέγραφε σε βίντεο όσα συνέβαιναν.

Το τραγικό περιστατικό αποτυπώθηκε σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα. Σε αυτό φαίνονται οι πράκτορες να παλεύουν για να ρίξουν έναν άνδρα στο πεζοδρόμιο, ενώ τουλάχιστον ένας εξ αυτών τον χτυπά με αντικείμενο.

Ακούγεται ο πρώτος πυροβολισμός και ακολουθούν κι άλλοι -όχι ένας, ούτε δύο, αλλά δέκα συνολικά πυροβολισμοί μέσα σε περίπου πέντε δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των αστυνομικών φέρεται να είδε όπλο στη ζώνη του Πρέτι και να φώναξε «όπλο», λίγο πριν ανοίξουν πυρ.

Το 2nd Amendment πότε θεωρείται ιερό τελικά;

Η εκδοχή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) βέβαια διαφέρει αισθητά, αφού αναφέρει ότι οι πράκτορες προχώρησαν σε πυροβολισμούς, αφότου ο Πρέτι τους «πλησίασε» κρατώντας ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών.

Η βοηθός γραμματέας του DHS, Τρίσια ΜακΛάφλιν, τόνισε ότι ο άνδρας «αντιστάθηκε βίαια», ότι είχε δύο γεμιστήρες και ότι «φαίνεται» πως επρόκειτο για περίπτωση όπου κάποιος ήθελε να προκαλέσει «μέγιστη ζημιά» σε βάρος των δυνάμεων ασφαλείας.

Επιβεβαιώθηκε πράγματι ότι ο Πρέτι έφερε όπλο, στοιχείο που αξιοποιήθηκε αμέσως για να δικαιολογήσει εκ των υστέρων τη θανατηφόρα χρήση βίας εναντίον του. Ωστόσο, η οπλοφορία αυτή καθαυτή δεν συνιστά έγκλημα, καθώς πρόκειται για άσκηση κατοχυρωμένου δικαιώματος, όπως αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Παράλληλα, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει καμία απόδειξη ότι ο Πρέτι επιχείρησε να τραβήξει το όπλο του, να το στρέψει προς οποιονδήποτε ή να απειλήσει τους πράκτορες. Κι όμως, μετατράπηκε με ευκολία σε επαρκές άλλοθι για δέκα πυροβολισμούς σε βάρος του.

Σε αυτή την περίπτωση ένα είναι το ερώτημα που μου έχει κολλήσει στο μυαλό: που είναι τώρα οι υποστηρικτές του «MAGA» που μάχονται με κάθε ευκαιρία για το 2nd Amendment στις ΗΠΑ;

Το δικαίωμα στην οπλοφορία φαίνεται να παραμένει ιερό μόνο όταν τίθεται σε σύγκριση με τα δικαιώματα των παιδιών για ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον, χωρίς school shooters.