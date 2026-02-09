Μήπως επιλέγουν με ποιες εικόνες θα μας σοκάρουν;

Το 2026 έκανε μαύρη πρεμιέρα, με δυστυχήματα, νεκρούς και ναυάγια.

Η τραγωδία στη Χίο, κατά την οποία σκάφος του Λιμενικού φέρεται να «συγκρούστηκε» με σκάφος με πρόσφυγες και στοίχισε τη ζωή δεκαπέντε ατόμων, έχει προκαλέσει ερωτήματα.

Οι επιζώντες από το ναυάγιο στη Χίο, κατά πλειοψηφία δήλωσαν κατά την ανακριτική διαδικασία ότι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τον 31χρονο φερόμενο ως διακινητή, ενώ αποδείξεις από κάμερες δεν έχουν έρθει στο φως. Μάλιστα, μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει για τη θερμική κάμερα που έχει στη διάθεσή του το Λιμενικό και δεν άνοιξε ποτέ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μόνο μια τον αναγνώρισε, αλλά μετά ανακάλεσε ισχυριζόμενη ότι στην προανάκριση της έδειξαν διαφορετική φωτογραφία. Μάλιστα, οι επιζώντες αναγνωρίζουν τον διακινητή ως άνθρωπο μετρίου αναστήματος, που μιλάει τουρκικά και φοράει μάσκα, προφίλ που δεν ταιριάζει στον Μαροκινό φερόμενο διακινητή.

Την ίδια στιγμή, βίντεο που κόβει την ανάσα από ναυάγιο τον Οκτώβριο του 2024 (ο παραλληλισμός με τη Χίο είναι αναπόφευκτος), φέρεται να δείχνει το Λιμενικό να εμβολίζει σκάφος προσφύγων. Το βίντεο έδειξε στην ανακρίτρια ο δικηγόρος του φερόμενου διακινητή ο Δημήτρης Χούλης, δικηγόρος 31χρονου Μαροκινού.

Το επίμαχο βίντεο δεν υπάρχει στα συμβατικά μέσα ενημέρωσης. Κυκλοφορεί όμως στα social media και σοκάρει.

Είναι σωστό άραγε θα έλεγε κανείς, να εκτεθούμε σε μια τόσο σκληρή εικόνα; Το ερώτημα αυτό έρχεται δύο εβδομάδες μετά την τραγωδία στην Τιμισοάρα, στη Ρουμανία όπου φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους.

Κατά την είδηση για τον ΠΑΟΚ, κυκλοφόρησε ένα βίντεο που έδειξε καρέ καρέ το τραγικό δυστύχημα. Έδειξαν, τη στιγμή που το όχημα χάνει τον έλεγχο, τη στιγμή που το βαν τρακάρει με άλλο όχημα και μέρη του γίνονται χίλια κομμάτια, και αν προσέξει κανείς, έναν άνθρωπο να εκτοξεύεται από το παράθυρο. Όλα φαίνονταν σαν να είσαι μέσα στο βαν, με εξαιρετική ευκρίνεια και απλά μια λεζάντα με τη φράση: «Σκληρές εικόνες» για να «έχουν το κεφάλι τους όλοι καθαρό».

Δύο μέρες πριν την Τιμισοάρα, είδαμε τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Αυτό τον μήνα εκτεθήκαμε λοιπόν σε σκληρές εικόνες.

Και δεν ήταν η πρώτη φορά. Βλέπουμε καθημερινά στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης πρόσωπα βιαστών, δολοφόνων. Τους ξέρουμε με τα ονόματά τους και τις ηλικίες τους. Κάποιες φορές και με τα μικρά τους ονόματα, φτάνοντας σε ένα βαθμό απερίγραπτης οικειότητας.

Μήπως λοιπόν, επιλέγουν πώς, πότε και με τι θα μας σοκάρουν; Μήπως και εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε με τι θα «σοκαριστούμε»;

Με φόντο τα όσα έδειξε ο κύριος Χούλης από το ναυάγιο στο 2024, ίσως το βίντεο να μην είναι απλά ένα βίντεο ντοκουμέντο με στόχο να δείξει την φρίκη και να «κουνήσει» τον θεατή, ο οποίος θα σπεύσει να κλικάρει το εκάστοτε λινκ. Το βίντεο αυτό μπορεί να είναι η απόδειξη για κάτι, απόδειξη για πρακτικές, απόδειξη για ενοχή. Και δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά για το ευρύ κοινό.

