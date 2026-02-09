Το ελληνικό χωριό που έβγαλε 80 γιατρούς και δεν έχει ούτε έναν: Η τραγική ειρωνεία του ΕΣΥ στη Φωκίδα

Η Ελλάδα, όσο και αν η κατάσταση του ΕΣΥ δεν εμπνέει μία τέτοια εικόνα, σημειώνει έναν ικανοποιητικό λόγο κατοίκων προς γιατρούς, με 6,6 ειδικούς υγείας ανά Έλληνα.

Αυτά τα ποσοστά όμως είναι...rookie numbers, για τη μικρή κοινότητα του Ευπαλίου Φωκίδας, με το χωριό των μόλις 800 κατοίκων να έχει βγάλει σχεδόν 80 γιατρούς ανά τα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, το Ευπάλιο έχει «γεννήσει» 79 άτομα που έγιναν αργότερα γιατροί, ενώ ο επίσημος πληθυσμός του είναι 798 μόνιμοι κάτοικοι, όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΙ.

Το χωριό των γιατρών που...δεν έχει γιατρούς

Το ταπεινό Ευπάλιο έχει διαχρονικά βγάλει γιατρούς που έχουν εργαστεί και καταξιωθεί τόσο εγχώρια όσο και στο εξωτερικό. Για αυτό το εκπαιδευτικό «θαύμα» μίλησε στην εκπομπή η καθηγήτρια του Γυμνασίου της κοινότητας.

«Ο Ηρόδοτος έλεγε ότι η πενία οδηγεί στη σοφία, και η σοφία οδηγεί στην αρετή. Η περιοχή μας ήταν πολύ φτωχή, ορεινή, χωρίς υποδομές τον περασμένο αιώνα. Το ηλεκτρικό ήρθε εδώ το 1965.

Οι οικογένειες αντιμετώπιζαν μεγάλο άγχος επιβίωσης, ήσουν τυχερός αν ζούσες. Για αυτό τον λόγο ήθελαν τα παιδιά τους να γίνουν γιατροί. Όταν ένα παιδί έπαιρνε τα γράμματα οι οικογένειες έκαναν κάθε θυσία, για να μπορέσουν να το στείλουν στο πανεπιστήμιο.

Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν δύο μεγαλογιατροί στην Αθήνα που είχαν κλινικές, έπαιρναν στην κλινική τους τους ντόπιους και του θεράπευαν δωρεάν».

Το τραγελαφικό της όλης υπόθεσης; Σήμερα, εν μέσω της συστηματικής υποβάθμισης του ΕΣΥ από την κυβέρνηση, οι κάτοικοι του Ευπαλίου δεν έχουν δικό τους γιατρό για να βασίζονται:

«Εμείς αν χρειαστούμε γιατρό θα πάμε στο Κέντρο Υγείας στη Ναύπακτο, έχει συρρικνωθεί πολύ. Για σοβαρότερα, κάνουμε την προσευχή μας να μην πάμε στο Ρίο, επειδή γίνεται ο χαμός».