Συναγερμός για όλους τους χρήστες WhatsApp: Η ρύθμιση που πρέπει να απενεργοποιήσουν αμέσως

Όποιος χρήστης έχει εγκατεστημένο το WhatsApp στο κινητό του πρέπει επειγόντως να ελέγξει τις ρυθμίσεις του μετά την έκδοση νέων συμβουλών ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους.

Η δημοφιλής εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων τέθηκε πρόσφατα υπό έλεγχο μετά την ανακάλυψη ενός ανησυχητικού σφάλματος που θα μπορούσε να επιτρέψει σε χάκερ να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, στέλνοντας κακόβουλα αρχεία απευθείας στα τηλέφωνα των χρηστών.

Το σφάλμα, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά από την ομάδα Project Zero της Google, συνδέεται με τη λειτουργία αυτόματης λήψης πολυμέσων του WhatsApp, η οποία αποθηκεύει άμεσα αρχεία σε συσκευές χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη.

WhatsApp: Η ευάλωτη ρύθμιση που εκμεταλλεύονται οι χάκερ

Κυβερνοεγκληματίες πιστεύεται ότι εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη λειτουργία δημιουργώντας ψεύτικες ομαδικές συνομιλίες στο WhatsApp και προσκαλώντας ανυποψίαστους χρήστες να συμμετάσχουν.

Διαβάστε ακόμα: Moltbook όπως λέμε Facebook αλλά για AI agents: Τι λένε τα bots όταν μιλούν μεταξύ τους

Εάν γινόταν δεκτή μια πρόσκληση, τα μολυσμένα αρχεία μπορούσαν να ληφθούν αυτόματα, χωρίς ο χρήστης να συνειδητοποιήσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ενώ δεν είναι σαφές πόσα άτομα μπορεί να έχουν επηρεαστεί από το πρόβλημα, η ανακάλυψη της επίθεσης είναι ανησυχητική, δεδομένων των δισεκατομμυρίων ανθρώπων που χρησιμοποιούν το WhatsApp καθημερινά.

Το WhatsApp επιβεβαίωσε ότι κυκλοφόρησε μια λύση για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων, αλλά το περιστατικό ανέδειξε για άλλη μια φορά τους κινδύνους που ενέχει η δυνατότητα αυτόματων λήψεων σε κινητές συσκευές. Για μεγαλύτερη σιγουριά, οι χρήστες καλούνται να βεβαιωθούν ότι χρησιμοποιούν την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής και να κάνουν μερικές απλές αλλαγές στις ρυθμίσεις τους.

Οι ειδικοί ασφαλείας της Malwarebytes συνιστούν πλέον την απενεργοποίηση των αυτόματων λήψεων πολυμέσων ή την ενεργοποίηση της Λειτουργίας Προηγμένου Απορρήτου του WhatsApp. Αυτό αποτρέπει την αυτόματη αποθήκευση φωτογραφιών, βίντεο και εγγράφων στο τηλέφωνό σας.

WhatsApp: Πώς απενεργοποιείται η αυτόματη λήψη

Για να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες λήψεις σε Android:

ανοίξτε το WhatsApp και πατήστε το μενού με τις τρεις τελείες στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις .

με τις στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε . από εκεί, μεταβείτε στην επιλογή Αποθηκευτικός χώρος και δεδομένα .

. στην ενότητα Αυτόματη λήψη πολυμέσων, θα δείτε τις επιλογές «Κατά τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας», «Κατά τη σύνδεση σε Wi-Fi» και «Κατά την κυκλοφορία».

θα δείτε τις επιλογές «Κατά τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας», «Κατά τη σύνδεση σε Wi-Fi» και «Κατά την κυκλοφορία». πατήστε κάθε επιλογή με τη σειρά και καταργήστε την επιλογή όλων των τύπων πολυμέσων ( Φωτογραφίες, Ήχος, Βίντεο και Έγγραφα)

την επιλογή Φωτογραφίες, Ήχος, Βίντεο και Έγγραφα) στη συνέχεια, πατήστε OK. Μόλις ολοκληρωθεί, κάθε κατηγορία θα πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη «Δεν υπάρχουν πολυμέσα».

Το Malwarebytes συμβουλεύει επίσης να περιορίσετε ποιος μπορεί να σας προσθέσει σε ομάδες WhatsApp, καθώς αυτός ο τύπος επίθεσης βασίζεται στην προσθήκη θυμάτων σε νέες ομαδικές συνομιλίες από τους εισβολείς.