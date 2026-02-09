Καλλιθέα: Ο αυτόπτης που έκανε ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι περιγράφει τη στιγμή - «Προσπαθούσαν με λάθος τρόπο»

Σοκ προκαλούν οι πληροφορίες που έφερε στο φως αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό με το 2χρονο κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Μιλώντας στον STAR, περιγράφει την σκηνή στην οποία έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι, καταγγέλλοντας πως ο κόσμος που βρισκόταν μπροστά στο συμβάν προσπάθησε να παράσχει στο παιδί τις πρώτες βοήθειες χωρίς έχει τις απαραίτητες γνώσεις.

«Είδα ένα σμήνος ανθρώπων να τρέχουνε, στην αρχή δεν κατάλαβα ότι ήταν κάτι σοβαρό... Και βλέπω ξαφνικά έναν άνθρωπο να έχει στην αγκαλιά του ένα παιδάκι και να το ταρακουνάει και να προσπαθεί να το συνεφέρει. Το αφήνει κάτω και τότε άρχισαν να προσπαθούν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες χωρίς να ξέρουν πώς», είπε.

«Στην αρχή όσοι βρίσκονταν εκεί από την ταραχή τους δεν με άφηναν να ακουμπήσω το παιδί, τους είπα είμαι γιατρός αφήστε με. Θεώρησα πιο σωστό να το χειριστώ εγώ αφού έχω τις γνώσεις.», πρόσθεσε, λέγοντας ότι αναγκάστηκε να πει ψέματα για να μπορέσει να σώσει το παιδί.

Περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε ο ίδιος τόνισε πως: «Αναγκάστηκα να το κάνω εγώ γιατί ήμουν ο πιο ήρεμος και ψύχραιμος εκείνη τη στιγμή».

Σημειώνεται πως το κοριτσάκι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, ενώ οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρχές.