«Ντόναλντ Τραμπ, πού θα σε πάρει ο ύπνος απόψε;»

Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο θλιβερό για την αντιπολίτευση στις ΗΠΑ από όλη αυτή τη χαώδη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά την υγεία του Donald Trump. Τελευταίο παράδειγμα είναι όσα γράφτηκαν και όσα ειπώθηκαν με αφορμή το γεγονός ότι για ακόμα μία φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ πιάστηκε να κλείνει τα μάτια του, αυτή τη φορά στην κηδεία του φίλου του, Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Όλο αυτό δεν είναι καινούργιο. O Τραμπ έχει πιαστεί από τον φακό να κοιμάται ακόμα και σε συνθήκες που δεν περίμενε ποτέ κανείς να κοιμηθεί. Ταυτόχρονα έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δεκάδες φωτογραφίες που δείχνουν σημάδια στο σώμα του Προέδρου των ΗΠΑ, φουσκωμένα δάχτυλα και μώλωπες σαν αυτόν που φωτογραφήθηκε στο Νταβός.

Για κάθε 100 δημοσιεύματα που μιλάνε για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, υπάρχουν 101 διαβεβαιώσεις γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που λένε ότι ο Πρόεδρος χαίρει άκρας υγείας. Ελάχιστοι πείθονται από αυτό ενώ υπάρχει και μία πλειοψηφία που λέει ότι ο Τραμπ δεν είναι όσο υγιής αρμόζει στον ρόλο του. Όταν κάνεις πόλεμο στην επιστήμη, αυτή δεν θα είναι εκεί όταν θα την χρειαστείς.

Ντόναλντ Τραμπ | Youtube/ MIRROR NOW



Η γλυκιά ειρωνεία για τον Τραμπ

Υπάρχει μία γλυκιά ειρωνεία στην ιστορία αυτή. O Τραμπ, στην προεκλογική περίοδο αλλά και μετά από αυτή, αναφερόταν στον προηγούμενο πρόεδρο των ΗΠΑ ως Sleepy Joe. Τώρα έχει πιαστεί να κοιμάται πολλαπλάσιες φορές από εκείνον ο οποίος τελίκα βγήκε από τη μάχη των εκλογών λόγων θεμάτων υγείας.

Δεν είναι μόνο αυτό βέβαια. Υπάρχει όντως το πρότυπο του σθεναρού και αρρενωπού άνδρα που ηγείται του αμερικανικού έθνους. Θυμίζω ότι οι αμερικανοί πολίτες έχουν διαπαιδαγωγηθεί με ταινίες στις οποίες ο Πρόεδρός τους ανεβαίνει σε αεροπλάνα και κυνηγάει εξωγήινους εισβολείς.

Αυτό γιγαντώνεται στον τρόπο που επικοινωνεί την προεδρία του ο ίδιος ο Τραμπ. Υπάρχουν ένα σωρό ποστ από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου, που παρουσιάζουν λίγο-πολύ τον Πρόεδρο των ΗΠΑ ως έναν κάποιου τύπου σούπερ ήρωα που βάζει τους εχθρούς των φτωχών λευκών λαϊκών στρωμάτων στη θέση τους.

Αυτό δείχνει να καταρρέει στα καθίσματα στα οποία παίρνει διάφορους υπνάκους ο Donald Trump αλλά κυρίως στα Στενά του Ορμούζ στα οποία, όσο και αν προσπαθεί να μας πείσει ότι έξω έχει μέρα, στην πραγματικότητα βλέπει τη σκοτεινιά να περιτριγυρίζει τον ίδιο και το πλάνο του.

Η θλιβερή διαπίστωση για το μέλλον του κόσμου

Όλα τα παραπάνω γεννούν έναν ορίζοντα μίας μοίρας η οποία φέρεται άσχημα σε αυτόν που την τσιγκλάει. Το θέμα όμως είναι ότι βρισκόμαστε στον πραγματικό κόσμο και όχι στην Οδύσσεια του Ομήρου παρακαλώντας τη μοίρα να τιμωρήσει τους εχθρούς μας.

Όσοι εύχονται ή προαναγγέλουν τον θάνατου του Προέδρου (υπάρχουν δεκάδες γιατροί που κάνουν γνωματεύσεις στο TikTok) μάλλον δεν έχουν, ακόμα και μετά την κατραπακιά των τελευταίων εκλογών, ότι ο Τραμπ είναι εκπρόσωπος μίας ολόκληρης ιδεολογίας που θα συνεχίσει να υπάρχει και χωρίς εκείνον. Ίσα-ίσα, μάλιστα, η περσόνα του την κάνει κάπως πιο εξωτική και επομένως λιγότερο θεσμική.