Ο 80χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ παρευρέθηκε, μαζί με πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους και ξένους αξιωματούχους, στην κηδεία του εκλιπόντος γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, Λίντσεϊ Γκράχαμ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον.

Καθισμένος στην πρώτη σειρά του κατάμεστου καθεδρικού ναού, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε σε ορισμένες στιγμές παραδίδεται στον ύπνο.

Τα social media πήραν φωτιά, με τους χρήστες να ασκούν την κριτική τους.

«Ναι, όλοι, αυτός είναι ο άνθρωπος που κρατά τους κωδικούς των πυρηνικών όπλω» , έγραψε ένας χρήστης στην πλατφόρμα X. Ένας άλλος σχολίασε: «Καμία έκπληξη. Πόση ώρα πέρασε μέχρι να πάει στη χώρα των ονείρων;»

Σε επικοινωνία της εφημερίδας The Independent με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, εκείνος δήλωσε πως συλλογιζόταν τον εκλιπόντα.

Πολλοί ήταν και εκείνοι που βρήκαν ευκαιρία να χαρακτηρίσουν τον Τραμπ ως sleepy, δηλαδή νυσταγμένο, χαρακτηρισμό που ο ίδιος απέδιδε στον Τζό Μπάιντεν.

«Ω, η γλυκιά ειρωνεία του Τραμπ να κοιμάται 10 φορές περισσότερο από ό,τι ο Μπάιντεν. Το κάρμα είναι πραγματικό», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Αν ο Μπάιντεν κοιμόταν στην κηδεία ενός «φίλου», θα το ακούγαμε ακόμα σε 10 χρόνια από τώρα».