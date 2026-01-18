Ο Gio Kay είναι ο λιγότερο προβληματικός «life coach» του ελληνικού ίντερνετ

Εκτός αν ζεις απομονωμένος σε κάποια σπηλιά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις ακούσει την πιο viral ατάκα των τελευταίων εβδομάδων: «Don't do this sh*t, don't do that. Do this, do that. Νοοτροπία, read a book», του γνωστού -πλέον- σε όλους Gio Kay.

O Gio Kay δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που αποφάσισε να μοιραστεί τις συμβουλές του για τη ζωή στο ίντερνετ, μιας και είναι -λίγο πολύ- γνωστό το μοτίβο του «επιτυχημένου άνδρα» που μιλά με ένα τεράστιο μικρόφωνο μπροστά σε μια κάμερα και εμφανίζεται ως «παντογνώστης».

Ωστόσο, μέσα από τις εμφανίσεις του σε podcasts όπως του Konilo και του Sin boy, αλλά και από τη μέxρι τώρα συμμετοχή του στο Survivor, φάνηκε κάτι που κανείς δεν παραδέχεται: είναι ένας από τους λιγότερο προβληματικούς «life coach» του ελληνικού ίντερνετ - μείνετε μαζί μου.

Η αυτοπεποίθηση, το κόλλημα με τις αναφορές στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και ο άμεσος, σχεδόν κινηματογραφικός τρόπος που εξιστορεί τον δρόμο του προς την επιτυχία, μαζί με τις εμπειρίες του από το Νιού Τζέρσεϊ,- που δεν είμαστε σίγουροι ότι πιστεύουμε 100%- είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που τον έχουν ξεχωρίσει.

Μην ξεχνάμε πως ήδη από τα πρώτα επεισόδια του Survivor έχει καταφέρει να πάρει με το μέρος του μεγάλη μερίδα του τηλεοπτικού κοινού και να «αναστήσει» σε μεγάλο βαθμό ένα ριάλιτι που δεν σημείωνε αξιομνημόνευτα νούμερα τηλεθέασης, τουλάχιστον στις δύο τελευταίες σεζόν.

Το «business plan» για την Ελλάδα

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναγνωριστεί ότι η ελληνοαμερικανική προφορά σε συνδυασμό με το street slang και τις χιουμοριστικές ατάκες, όπως ότι θέλει να τον θυμούνται σαν τον Μέγα Αλέξανδρο, δεν βοηθούν στο να πάρουμε στα σοβαρά εκείνον και στη συνέχεια τις συμβουλές του. Αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε, ακριβώς αυτά τα στοιχεία είναι που τον έκαναν viral.

Παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης τον αντιμετωπίζει περισσότερο ως «το meme του μήνα» παρά ως life coach ή σοβαρό επιχειρηματία, ο Gio φαίνεται να κινείται αρκετά πιο στρατηγικά απ’ όσο δείχνει — ειδικά όσον αφορά την παρουσία και τη δραστηριοποίησή του στην Ελλάδα.

Μάλιστα, ο ίδιος έχει δώσει έμμεσα την απάντηση στο ερώτημα γιατί ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας της μουσικής βιομηχανίας να αφήσει την Αμερική και να μετακομίσει στην Ελλάδα, μέσα από μια ιστορία που αρχικά πολλοί θεώρησαν ανούσια.

Σε παλαιότερη εμφάνισή του, είχε αναφέρει πως όταν συνειδητοποίησε ότι μια premium βότκα, όπως η Gray Goose κοστίζει περίπου 700 ευρώ στην Αμερική, ενώ στην Ελλάδα γύρω στα 150, κατάλαβε ότι έπρεπε να επιστρέψει.

Πίσω από αυτή την ιστορία που προφανώς ακούγεται αστεία και παράλογη, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: χαμηλότερο κόστος ζωής, διαφορετική και μικρότερη αγορά. Όχι ακριβώς κάποια φιλοσοφία ζωής, αλλά καθαρή επιχειρηματική σκέψη.

Με πιο απλά λόγια: όπως στην Ελλάδα είναι πιο «εύκολο» να αγοράσεις μια Gray Goose, έτσι είναι και πιο εύκολο να γίνεις viral, να αποκτήσεις επιρροή και να υλοποιήσεις ένα δημιουργικό όραμα που στην Αμερική θα ήταν πιο δύσκολο και πιο ριψοκίνδυνο.

Όσο για τη φράση που τον έκανε viral, το περίφημο «νοοτροπία, read a book», μπορεί να ακούγεται τετριμμένο, ωστόσο, τουλάχιστον δεν υπόσχεται πλούτη σε δύο εργάσιμες, ούτε μοιράζει αμφιλεγόμενες συμβουλές για να φλερτάρεις τις γυναίκες.

Αυτό που ουσιαστικά προωθεί ο Gio Kay είναι ότι για να πετύχεις σε οτιδήποτε, χρειάζεται να διαβάζεις, να εξελίσσεσαι και να επενδύεις διαρκώς στον εαυτό σου. Όχι ακριβώς επαναστατικό, αλλά σίγουρα λιγότερο τοξικό από τις συμβουλές που έχουμε συνηθίσει να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το φαινόμενο των Life coaches και το πρότυπο του «σωστού αρσενικού»

Σίγουρα, στο σύνολο των «life coaches» δεν έχουν όλοι κακές προθέσεις. Δηλώσεις περί πειθαρχίας, προσωπικής εξέλιξης και οικονομικών επενδύσεων δεν είναι από μόνες τους προβληματικές - το αντίθετο. Το πρόβλημα ξεκινά όταν η λέξη αυτοβελτίωση γίνεται πρόσχημα για τοξικά μηνύματα.

Μια μεγάλη μερίδα τέτοιων δημιουργών περιεχομένου κάνει απλώς rage bait, δηλαδή επιλέγει συνειδητά τις βαρύγδουπες δηλώσεις, αν όχι τα ανοιχτά μισογυνιστικά παραληρήματα, γνωρίζοντας πως ο θυμός και το «σοκ» φέρνουν προβολές και likes.

Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί εκμεταλλεύονται κυρίως άνδρες με χαμηλή αυτοπεποίθηση, που αναζητούν εύκολες απαντήσεις. Με κάλυμμα την αυτοβελτίωση, προωθούν ένα σχεδόν καθολικό εγχειρίδιο για το πώς πρέπει να είναι ένας άνδρας σήμερα: οικονομικά κυρίαρχος και συναισθηματικά ανέγγιχτος ώστε να προσελκύει τον γυναικείο πληθυσμό.

Η συνταγή είναι σχεδόν πάντα η ίδια: Βίντεο που ξεκινούν με τίτλους τύπου «πώς να βγάλεις λεφτά», συνεχίζουν με απλοϊκές γενικεύσεις για τις γυναίκες και τα «θέλω» τους και καταλήγουν στην προώθηση του ίδιου προτύπου: του «σωστού αρσενικού», του λεγόμενου «άντρα-κυνηγού», που δεν αμφιβάλλει, δεν δείχνει αδυναμία και καμία ευαλωτότητα.