Ο Άρης Σοϊλέδης δεν άφησε αναπάντητη τη σπόντα του Μιχάλη Σηφάκη σε Συμβούλιο του Νησιού στο Survivor αυτή την εβδομάδα όταν ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος από τους Αθηναίους είπε ότι «ο Μιχάλης είναι τερματοφύλακας... Οι τερματοφύλακες ξέρεις τι κάνουν; Ενενήντα λεπτά δεν σταματάνε να μιλάνε, σε σημείο να σου σπάνε τα νεύρα. 20-30 χρόνια κάνει αυτό το πράγμα», θέλοντας να σχολιάσει το γεγονός ότι φέρεται σαν αρχηγός των Επαρχιωτών.

Ο Μιχάλης Σηφάκης είχε απαντήσει στον συμπαίκτη του «17 χρόνια. Σοϊλέδης δεν είμαι...» με τον Άρη Σοϊλέδη να δίνει πληρωμένη απάντηση χθες (14/1) βράδυ κατά τη διάρκεια προβολής του νέου επεισοδίου του Survivor και μετά την ήττα του Σηφάκη από τον Gio στη μεταξύ τους μονομαχία.

Σε story που ανέβασε ο Άρης Σοϊλέδης στο Instagram έγραψε: «Μιχάλη κάτι έλεγες προχθές ότι Σοϊλέδης δεν είσαι. Φυσικά και δεν είσαι όταν χάνεις από τον Gio που πονάει το γόνατό του και πάει περπατώντας. Respect στον Gio ακόμη και τραυματίας».

Το insta story - «καρφί» του Άρη Σοϊλέδη για τον Μιχάλη Σηφάκη | @soiledis11 - Instagram