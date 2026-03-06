Όταν ο Μεσι κλώτσησε την παιδική μας ηλικία στα περιστέρια

Όταν κάνουμε τη συνειδητή προσπάθεια να αναζητήσουμε νόημα σε όσα συμβαίνουν γύρω μας τις τελευταίες εβδομάδες, δεχόμαστε τρικλοποδιές από παντού. Η αιτία της του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η προοπτική της επόμενης μέρας (στα χαλάσματα της Τεχεράνης και των άλλων ιρανικών πόλεων που σφυροκοπούνται ανηλεώς) εμπεριέχουν ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, ούτε καν αυτοί που ξεκίνησαν την πολεμική επέμβαση.

Και μέσα σε όλον αυτόν τον παραλογισμό, εμφανίστηκαν ο Λιονέλ Μέσι και η Ίντερ Μαϊάμι στο Λευκό Οίκο.

Η επίσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη για τον εορτασμό του τίτλου της Ίντερ Μαϊάμι στο Major League Soccer Cup του 2025, προοριζόταν αρχικά να επικεντρωθεί στο άθλημα και στο επίτευγμα της ομάδας. Ωστόσο, στο τυπικό του στυλ, ο Τραμπ δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και παρεκτράπηκε σε έναν μακροσκελή πολιτικό λόγο.

Είδαμε τον Μέσι, ο οποίος φαινόταν μπερδεμένος καθ' όλη τη διάρκεια του λογυδρίου του προέδρου των ΗΠΑ, που μετατοπίστηκε από το ποδόσφαιρο στη στρατιωτική ισχύ. Στεκόταν εκεί, σαν εκείνο το meme του Τζον Τραβόλτα πού δεν έχει πού να πάει.

Τι είπε όμως ο Τραμπ

Donald Trump talking about a USA-Iran war with Messi in the background having absolutely no clue what’s going on 😭😭



pic.twitter.com/OVFq33tfN9 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 5, 2026

Ξεκινώντας την ομιλία του με αναφορά στην ομάδα, η οποία στεκόταν στη σκηνή ακριβώς πίσω του, ο Τραμπ είπε: «Μας αρέσουν οι πρωταθλητές. Μας αρέσουν οι νικητές», ενώ ο Μέσι και οι παίκτες της Ίντερ Μαϊάμι παρακολουθούσαν.

Ωστόσο, τους «ξεπέταξε» και συνέχισε σε αυτό που τον ενδιέφερε περισσότερο: «Και πριν ξεκινήσουμε, νομίζω ότι θα πω λίγα λόγια για το τι συμβαίνει όσον αφορά την επιχείρησή μας στη χώρα του Ιράν».

«Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με τους υπέροχους Ισραηλινούς εταίρους, συνεχίζει να κατεδαφίζει ολοκληρωτικά τον εχθρό πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, και σε επίπεδα που οι άνθρωποι δεν έχουν ξαναδεί ποτέ, στην πραγματικότητα».

Συνέχισε περιγράφοντας το εύρος της συνεχιζόμενης στρατιωτικής εκστρατείας, προσθέτοντας: «Καταστρέφουμε όλο και περισσότερες εγκαταστάσεις πυραύλων και drones του Ιράν κάθε ώρα, εξουδετερώνοντάς τους όπως κανείς δεν πίστευε ότι ήταν δυνατόν. Μόλις εκτοξεύουν έναν πύραυλο, μέσα σε τέσσερα λεπτά, ο εκτοξευτής χτυπιέται. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Αλλά έχουμε τον καλύτερο στρατό οπουδήποτε στον κόσμο». Το «φλεξάρισμα» του Τραμπ θα το ζήλευαν ο Βρούτος, ο Ιούλιος Καίσαρας και κάθε πολεμοχαρής αυτοκράτορας που κατέγραψε η ιστορία.

«Το ναυτικό τους χάθηκε. Είκοσι τέσσερα πλοία σε τρεις ημέρες. Αυτά είναι πολλά πλοία», είπε. «Τα αντιαεροπορικά τους όπλα εξαφανίστηκαν, οπότε δεν έχουν Πολεμική Αεροπορία. Δεν έχουν αεράμυνα. Όλα τα αεροπλάνα τους χάθηκαν. Οι επικοινωνίες τους χάθηκαν. Οι πύραυλοι χάθηκαν. Οι εκτοξευτές χάθηκαν».

Αντιδράσεις

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για έναν πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν με τον Μέσι στο βάθος να μην έχει απολύτως καμία ιδέα για το τι συμβαίνει», έγραψε ένας χρήστης στο X.

Ένας δεύτερος παρατήρησε: «Ο Μέσι ήταν προσεκτικός σε όλη του την καριέρα, δουλεύοντας σκληρά για να αποφύγει τις αντιπαραθέσεις. Και τώρα προσφέρει στον Τραμπ την εικόνα του και το χειροκρότημά του, χειροκροτώντας πολεμική προπαγάνδα. Αυτή είναι μια ντροπή που θα ακολουθεί τον Μέσι για το υπόλοιπο της ζωής του. Ως οπαδός, αυτή ήταν μια πολύ λυπηρή μέρα για μένα».

Αρκετοί οπαδοί του Αργεντίνου σταρ επιμένουν στο ότι «γεννήθηκε για να παίζει μπάλα και μόνο αυτό», προσπαθώντας να υπερασπιστούν την αμηχανία εκείνου και των συμπαικτών του (ο Λουίς Σουάρες μεταξύ αυτών). Είναι όμως «μόνο αυτό» ο Μέσι και τα άλλα παιδιά;

Σαφώς και όχι. Οι ποδοσφαιριστές γνωρίζουν αγγλικά, διατηρούν επιχειρήσεις, στηρίζουν κοινωνικές, περιβαλλοντικές, ενίοτε και πολιτικές πρωτοβουλίες, είναι ινφλουένσερ και σταρ. Επίσης είναι πρότυπα για μικρά παιδιά και σημεία αναφοράς για ενηλίκους, που αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο ρομαντικά, σαν μια άγκυρα που τους δένει με την παιδικότητα τους. Όταν οι ποδοσφαιριστές χαμογελούν ή και χειροκροτούν μπροστά σε δικτάτορες, τότε κλωτσάνε την παιδική μας ηλικία στα περιστέρια.