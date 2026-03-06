Έφτασε λίγα λεπτά πριν τις 15:00, στην κινητή αποστολή που έχουν στήσει οι συντελεστές της νέας του ταινίας, στην πλατεία Κοτζιά, ο πασίγνωστος αστέρας του Χόλιγουντ Μπραντ Πιτ.
Πλάνα του Orange Press Agency, δείχνουν τον αγαπημένο ηθοποιό να εισέρχεται στο τροχόσπιτο που λειτουργεί ως καμαρίνι του, με την γύρω περιοχή να φρουρείται από κάθε πλευρά από δυνάμεις ασφαλείας.
- Έφτασε στην πλατεία Κοτζιά ο Μπραντ Πιτ: Πλάνα από το καμαρίνι του - «Φρούριο» η γύρω περιοχή
