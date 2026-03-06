Μενού

Έφτασε στην πλατεία Κοτζιά ο Μπραντ Πιτ: Πλάνα από το καμαρίνι του - «Φρούριο» η γύρω περιοχή

Έφτασε λίγα λεπτά πριν τις 15:00, στην πλατεία Κοτζιά, ο πασίγνωστος αστέρας του Χόλιγουντ Μπραντ Πιτ για να ξεκουραστεί στο καμαρίνι του.

Η άφιξη του Μπραντ Πιτ
Η άφιξη του Μπραντ Πιτ
Έφτασε λίγα λεπτά πριν τις 15:00, στην κινητή αποστολή που έχουν στήσει οι συντελεστές της νέας του ταινίας, στην πλατεία Κοτζιά, ο πασίγνωστος αστέρας του Χόλιγουντ Μπραντ Πιτ.

Πλάνα του Orange Press Agency, δείχνουν τον αγαπημένο ηθοποιό να εισέρχεται στο τροχόσπιτο που λειτουργεί ως καμαρίνι του, με την γύρω περιοχή να φρουρείται από κάθε πλευρά από δυνάμεις ασφαλείας.

 

