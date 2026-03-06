Νέα παρέμβαση Σάντσεθ: «Είμαστε αλληλέγγυοι στην Κύπρο - Τεράστιο λάθος αυτός ο πόλεμος»

Ο Πέδρο Σάντσεθ, καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή καθώς αρνήθηκε στις ΗΠΑ, τη χρήση των στρατιωτικών βάσεων κατά του Ιράν. Σήμερα, με νέα παρέμβαση επιμένει ότι οι επιχειρήσεις στο Ιράν είναι ένα «τεράστιο λάθος», ενώ παράλληλα εκφράζει τη στήριξή του στην Κύπρο.

Αναφερόμενος στην απόφαση της Μαδρίτης για τον αποστολή μίας φρεγάτας σε αμυντική αποστολή στην Κύπρο, ο ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε: «Με την ίδια αποφασιστικότητα που λέμε όχι στον πόλεμο στο Ιράν, είμαστε αλληλέγγυοι και θα βοηθήσουμε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης που είναι θύμα αυτού του πολέμου».

Διαβάστε επίσης: Ο Τραμπ λέει ότι η Κούβα θα πέσει πολύ σύντομα: «Είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτό»

«Μεταξύ συμμαχικών χωρών είναι καλό να βοηθά κανείς όταν υπάρχει λόγος και να επισημαίνεται όταν γίνεται λάθος, και αυτός ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος που θα πληρώσουμε», είπε.

Πέδρο Σάντσεθ: Τι δήλωσε για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ισπανίας

«Η πιστή συνεργασία» θα πρέπει να υπερισχύει «της αντιπαλότητας» στις σχέσεις ανάμεσα στην Μαδρίτη και την Ουάσινγκτον, είπε ο Πέδρο Σάντσεθ, που δέχθηκε τις σφοδρές επικρίσεις της Ουάσινγκτον για την στάση του απέναντι στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο.

Οι διμερείς σχέσεις πρέπει να διέπονται από «σεβασμό, πνεύμα πιστής συνεργασίας» και να στηρίζονται στη βάση της «ισοτιμίας», στο πλαίσιο ενός «ατλαντισμού όπου το διεθνές δίκαιο και οι κανόνες αποτελούν τον πυλώνα και όπου υπερισχύει η συνεργασία και όχι η αντιπαλότητα», είπε κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πορτογάλο πρωθυπουργό Λούις Μοντενέγκρο.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις σφοδρές επικρίσεις του Τραμπ για την πολιτική του, ο Πέδρο Σάντσεθ προσπάθησε να κατεβάσει τους τόνους: «Τρέφω απέραντο σεβασμό για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και έναν πολύ μεγάλο θαυμασμό για την αμερικανική κοινωνία».

«Οι απειλές και οι κατηγορίες δεν είναι ο κατάλληλος δρόμος για τις σχέσεις μεταξύ συμμάχων», είπε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας σπεύδοντας να προσθέσει ότι η Ουάσινγκτον είναι «αναντικατάστατος σύμμαχος» για την Λισαβώνα.

