Πόλεμος στο Ιράν: Ο κόσμος καίγεται και οι influencer στο Ντουμπάι... χτενίζονται - Ζούμε δυστοπία «Black Mirror»

Τι γίνεται όταν πέφτουν βόμβες στο μέρος με -ίσως- τους περισσότερους και πλουσιότερους influencer στον κόσμο; Βλέπεις σε πραγματικό χρόνο να αρχίζει μια δυστοπία που θα μπορούσε να αποτελεί επεισόδιο του «Black Mirror».

Όσο οι σειρήνες πολέμου ηχούν από την Κύπρο μέχρι τον Λίβανο και οι εκρήξεις κλιμακώνονται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, το Ντουμπάι, η πόλη σύμβολο της χλιδής δεν μπορεί πια να προσποιείται ότι είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα.

Οι influencers που ζουν μόνιμα εκεί και επιδεικνύουν το «luxury lifestyle» τους, βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με μια κατάσταση που τους έβγαλε από τη «φούσκα» τους, και η αντίδραση τους φανέρωσε την άγνοια τους για τον «πραγματικό κόσμο».

«Δεν έπρεπε να συμβαίνει εδώ αυτό»

Για πρώτη φορά, πολλοί από αυτούς άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι δεν κατοικούν σε μια ουτοπία φτιαγμένη από ουρανοξύστες, αλλά σε μια πόλη της Μέσης Ανατολής, που φυσικά επηρεάζεται από τη γεωπολιτική.

Θα ήθελα να σταθούμε ιδιαίτερα σε μια φράση που είπε μια από τις influencer που ζουν εκεί, καθώς εμφανίστηκε με κλάματα σε βίντεο της στα social media: «Δεν έπρεπε να συμβαίνει εδώ αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

Η πρόταση αυτή συμπυκνώνει κάτι πολύ πιο βαθύ, καθώς το «εδώ» δεν είναι απλώς γεωγραφικός προσδιορισμός. Είναι η αντίληψη ότι ο πόλεμος δεν πρέπει να συμβαίνει σε ένα μέρος, ο κύριος πληθυσμός του οποίου αποτελείται από λευκούς και πλούσιους influencer αλλά «αλλού», δηλαδή σε χώρες φτωχότερες. Λες και σε αυτές, οι ζωές που χάνονται έχουν λιγότερη αξία ή είναι κάτι αναμενόμενο..

Ωστόσο, το χτύπημα στο Ντουμπάι ανέδειξε και κάτι ακόμα: την ψευδαίσθηση της απόλυτης ασφάλειας. Σε μια πόλη που έχει χτίσει τη φήμη της γύρω από την τάξη, την αυστηρή επιτήρηση και τη σταθερότητα, η ιδέα ότι μπορεί να επηρεαστεί από τη βία φάνταζε μέχρι πρότινος αδιανόητη.

Ανέδειξε, ως εκ τούτου, την άγνοια μεγάλης μερίδας κατοίκων της για το πόσο άτρωτοι δεν είναι, σε μια πόλη που φημίζεται για την ασφάλεια της, παρόλο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε περιοχές και χώρες με μεγάλη πολιτική αστάθεια.

Παράλληλα, σε άλλα βίντεο που μπορείς να βρεις με μια σύντομη αναζήτηση στο TikTok, τα όποια καταγράφουν την πρώτη τους αντίδραση, όταν λίγα χιλιόμετρα μακριά τους είδαν να σημειώνονται εκρήξεις, οι περισσότεροι δείχνουν να αντιμετωπίζουν την κατάσταση ψύχραιμα, δίνοντας μια αίσθηση αδιαφορίας, αποστασιοποίησης και πλήρης άγνοιας κινδύνου.

Χαρακτηριστικά, μια Ελληνίδα που μένει μόνιμα στο Ντουμπάι, έγινε viral στην πλατφόρμα για την χαρακτηριστική ψυχραιμία της, όσο γίνονταν οι πρώτες εκρήξεις στην πόλη, την όποια πολλοί χαρακτήρισαν ως «αναισθησία». Οι χρήστες μάλιστα δεν δίστασαν να σχολιάσουν το γεγονός ότι ξεκίνησε το βίντεο λέγοντας πως βρίσκεται σε γιοτ πάρτι.

«Έχω αγχωθεί πάρα πολύ. Δεν το περιμέναμε, ήρθε από το πουθενά...Έχουμε έρθει στο Ντουμπάι, για να είναι ένα μέρος ασφαλές», είπε η ίδια.

«Αλήθεια κοπέλα μου, κανείς σας δεν το περίμενε;; Πόσο πιο ωμά μας λέτε ότι δεν παρακολουθείτε κ δεν σας νοιάζει τι γίνεται γύρω σας;;; Γιατί όλοι το περιμέναμε, εκτός από εσάς μάλλον που ήσαστε στο….yacht party…Από καρδιάς να επιστρέψετε ασφαλείς», ήταν ένα από τα σχόλια στο βίντεο της.