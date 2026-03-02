Polymarket: Ποιοι θησαυρίζουν στοιχηματίζοντας στο τέλος του πολέμου

Ακούγεται εφιαλτικό κι όμως συμβαίνει. Στο Polymarket, μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα «αγορών πρόβλεψης» (prediction markets), όπου οι χρήστες στοιχηματίζουν στην έκβαση γεγονότων του πραγματικού κόσμου χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα, εκεί όπου γίνονται κάθε μέρα πονταρίσματα σε διάφορα γεγονότα.

Από το αν υπάρχει «μυστικό επεισόδιο Stranger Things» ή το ποιός θα κερδίσει την φετινή Premier League, ή το ποιός θα μπορέσει να κοντράρει τους Ρεπομπλικάνους στις επόμενες αμερικάνικες προεδρικές εκλογές (ο Γκάβιν Νιούσομ πρώτο φαβορί), εκεί καταγράφηκε όγκος συναλλαγών -ρεκόρ στην κατηγορία «κόσμος» και στα στοιχήματα για την επίθεση ΗΠΑ - Ιράν.

Τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα

Το Polymarket έχει γίνει η βασική πλατφόρμα για στοιχήματα σχετικά με τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, με τους παίκτες να στοιχηματίζουν σε ημερομηνίες κατάπαυσης του πυρός, αλλαγή καθεστώτος και πιθανή εμπλοκή χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ. Όλοι τζογάρουν σε σενάρια σχετικά με την "EPIC FURY" σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ - Ιράν.

Ένα συμβόλαιο για την απομάκρυνση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από την εξουσία έως τις 31 Μαρτίου συγκέντρωσε όγκο συναλλαγών 45 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ μια μακροχρόνια αγορά για το αν οι ΗΠΑ θα έπλητταν το Ιράν έχει συγκεντρώσει 529 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Polymarket. Αμύθητα ποσά.

Αναλυτές κρυπτονομισμάτων εντόπισαν έξι πορτοφόλια που κέρδισαν περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια στοιχηματίζοντας σωστά σε ένα πλήγμα των ΗΠΑ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, κάτι το οποίο αυξάνει τις φήμες για να είναι αυτό ακριβώς που φαντάζεστε: μια εκκωφαντική περίπτωση εσωτερικής πληροφόρησης (insider trading). Θα επανέλθουμε σε αυτό.

Σήμερα η αγορά του Polymarket προωθεί τα δεδομένα της γεωπολιτικής πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο. Κάτι ξέρουν; Ή μήπως απολύτως τίποτα;

Χρειάστηκαν λιγότερες από 24 ώρες για να μετατρέψει το Polymarket έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε ένα ενεργό δάπεδο συναλλαγών. Από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιράν το Σάββατο, η αγορά προβλέψεων είδε μια πλημμύρα νέων συμβολαίων που καλύπτουν τα πάντα, από τα χρονοδιαγράμματα κατάπαυσης του πυρός μέχρι το αν το ιρανικό καθεστώς θα καταρρεύσει μέχρι τον Ιούνιο.

Ο θάνατος σου, τα κέρδη μου

Η μεγαλύτερη ολοκληρωμένη αγορά του Polymarket είναι το «Ο Χαμενεΐ εκτός θέσης Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν έως τις 31 Μαρτίου;», η οποία έκλεισε στο 100% αφού η ιρανική κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε τον θάνατό του το Σάββατο. Το συμβόλαιο συγκέντρωσε όγκο συναλλαγών ύψους 45 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας το μία από τις γεωπολιτικές αγορές με τις περισσότερες συναλλαγές την περασμένη εβδομάδα.

Ο κορυφαίος παίκτης, ένας λογαριασμός με το όνομα "Curseaaaaaaa", κέρδισε 757.000 δολάρια από ένα στοίχημα "ναι". Τέσσερις άλλοι παίκτες κέρδισαν εξαψήφια ποσά ο καθένας.

Το διάγραμμα σε αυτή την αγορά κυμαινόταν μεταξύ 25% και 50% κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου καθώς οι εντάσεις κορυφώνονταν, και στη συνέχεια εκτινάχθηκε κατακόρυφα στο 100% όταν ήρθε η επιβεβαίωση.

Η μεγαλύτερη αγορά, ωστόσο, είναι το συμβόλαιο «Πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν έως τις...;», το οποίο είναι ενεργό από τις 22 Δεκεμβρίου και έχει πλέον συγκεντρώσει συνολικό όγκο 529 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας το μία από τις μεγαλύτερες μεμονωμένες αγορές που έχει φιλοξενήσει ποτέ το Polymarket. Μόνο η ημερομηνία της 28ης Φεβρουαρίου προσέλκυσε συναλλαγές ύψους 89,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το νέο στοίχημα

Υπάρχουν κάποιοι που στοιχημάτισαν πώς σήμερα, 2 Μαρτίου 2026, μπορεί να γίνει κατάπαυση του πυρός. Το συγκεκριμένο σενάριο δίνει μόλις 4% πιθανότητα και 15% το αντίστοιχο που λήγει έως τις 6 Μαρτίου.

Το ποσοστό εκτινάσσεται στο 61% έως τις 31 Μαρτίου και φτάνει στο 78% έως τις 30 Απριλίου. Οι παίκτες προεξοφλούν μια επίλυση εντός εβδομάδων, όχι μηνών, σε ένα παράξενο σενάριο που την κάνει να συμβαδίζει με άνοδο της τιμής του του bitcoin στα 68.000 δολάριαα.

Τα συμβόλαια για χερσαία εισβολή συγκεντρώνουν επίσης πραγματικό όγκο. Το «Θα εισβάλουν οι ΗΠΑ στο Ιράν πριν από το 2027;» διαπραγματεύεται στο 19% με όγκο 207.000 δολαρίων, ενώ το «Δυνάμεις των ΗΠΑ εισέρχονται στο Ιράν έως τις 7 Μαρτίου» βρίσκεται στο 28% με 2 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές.

Τι κάνει το Polymarket να διαφέρει από κάθε άλλη αγορά

Στο Polymarket, οποιοσδήποτε διαθέτει ένα κρυπτο-πορτοφόλι μπορεί να πάρει θέση για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο και να βλέπει άνοδο και πτώση σχετικών τιμών σε πραγματικό χρόνο από χιλιάδες άλλους συμμετέχοντες που κάνουν το ίδιο πράγμα.

Ποντάρουν στην έναρξη ή τη λήξη ενός πολέμου, σαν να είναι κάτι που στριμάρει σήμερα στο Netflix.

Κάτι ύποπτο

Η εταιρεία κρύπτο-αναλύσεων Bubblemaps εντόπισε το Σάββατο έξι πορτοφόλια που συνολικά αποκόμισαν καθαρό κέρδος 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων στοιχηματίζοντας σε ένα πλήγμα των ΗΠΑ στο Ιράν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, την ακριβή ημέρα που συνέβησαν οι επιθέσεις. Μέχρι εδώ όλα καλά.

Τα περισσότερα όμως από τα πορτοφόλια χρηματοδοτήθηκαν εντός 24 ωρών από την επίθεση, για να στοιχηματίσουν ειδικά στο συμβόλαιο της 28ης Φεβρουαρίου και όχι σε ευρύτερα χρονικά πλαίσια, και να ποντάρουν λίγο πριν ξεκινήσει η στρατιωτική επιχείρηση. Κάποιοι ήδη έγιναν πλούσιοι από μια πολεμική σύγκρουση, με μια πρακτική που «φωνάζει» πως είναι insider trading; Έτσι φαίνεται.

