Πρώτη φορά πατέρας: Το πιο πολύτιμο πράγμα δεν κοστίζει ούτε ευρώ

Έχω μια θεωρία. Πώς οι Beautiful South είναι η πιο μελωδική, αστεία, έξυπνη ποπ/ροκ μπάντα που πέρασε ποτέ από την Βρετανία, μετά τους Oasis και τους Smiths. Στο videoclip του κομματιού "A Little Time", o Ντέιβ Χεμιγουέϊ και η Μπριάνα Κόριγκαν, αυτές οι δύο φωνές που μοιάζουν σταλμένες από επίγειο παράδεισο, θρηνούν για τη σχέση τους, που πάει να διαλυθεί, μέσα σε ένα σπίτι σχεδόν ξεχαρβαλωμένο (αλληγορίες).

Ο Ντέιβ κρατάει ένα παιδικό αρκουδάκι (γιατί είναι ακόμα ένα μεγάλο παιδί) και η Μπριάνα, εξαγριωμένη, με το ζόρι τον κοιτάει. Το σπίτι τους διαλύεται, το ίδιο και η σχέση τους, γιατί πολύ απλά, ο καθένας τους θέλει χρόνο, για να βρει τον εαυτό του.

YouTube

Στην ελληνική ποπ μουσική, το δράμα της αναζήτησης χρόνου δεν έχει αντιμετωπιστεί με τη δέουσα σοβαρότητα. «Το Σάββατο μπορείς; Όχι, όχι! Την Κυριακή μπορείς; Όχι Όχι;» ρωτούσε η Γλυκερία και απαντούσε ο Γιάννης Μηλιώκας στο χιτ «Κάπου Θα Συναντηθούμε». Χρόνια μετά, ο τραγουδιστής των Locomondo δήλωνε με παρομοιώδες θράσος (και εξωπραγματικά πιασάρικη μελωδική γραμμή) «δεν έχω χρόνο για το μωρό, γιατί πίνω μπάφους και παίζω προ».

Ένα είναι το βέβαιο, ο χρόνος και η έλλειψη του, είναι μια καλή αφορμή για τη δημιουργία ποπ σουξέ.

Όταν όμως η μουσική σταματάει και αρχίζει η πραγματική ζωή, τότε διαπιστώνουμε ότι ο χρόνος είναι το πιο ακριβό συνάλλαγμα εκεί έξω. Δεν έχει σχήμα, δεν είναι κέρμα, ούτε χαρτονόμισμα, μετριέται όμως σε στιγμές που τα μάτια σου δεν κοιτάνε τα μάτια του παιδιού σου, αλλά μια οθόνη, σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων Viber, σε μια φωτογραφία. Μετριέται σε στιγμές που σου λείπει το παιδί σου και νιώθεις εξοργισμένος, συνήθως με τον ίδιο σου τον εαυτό.

Κι όμως δεν περνάμε λίγο χρόνο με τα παιδιά μας

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, τα τελευταία 50 χρόνια, σε πολλές χώρες (με εξαίρεση τη Γαλλία και τη Σλοβενία), ο χρόνος που περνούν οι γονείς με τα παιδιά τους, έχει αυξηθεί σημαντικά, παρά το γεγονός ότι ταυτόχρονα, έχει αυξηθεί η εκτός σπιτιού εργασία των γυναικών. Άρα γιατί νιώθουμε ότι ο χρόνος που περνάμε με τα παιδιά μας ποτέ δεν είναι αρκετός;

Ο χρόνος και πάλι «ένοχος»

Η εργασία μετριέται συνήθως σε 10ώρα ή 12ώρα (αν προσθέσουμε και το χρόνο που ξοδεύεται στο δρόμο), Η πίεση από συγγενείς, φίλους και κοινωνικό περιβάλλον, για να γίνουμε οι καλύτεροι γονείς εκεί έξω, έχει ως αποτέλεσμα την αφιέρωση κι άλλου χρόνου, ώστε να μάθουμε, να φτάσουμε στο τέλειο. Διαβάζουμε, σκρολάρουμε, ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη.

Κυρίως ομως, αμφιβάλλουμε, συχνά απέναντι στους ίδιους μας τους εαυτούς.

Ο χρόνος και πάλι είναι στο ειδώλιο του κατηγορουμένου, είναι αυτός που προκαλεί το γονεϊκό burnout («κάψιμο) σύμφωνα με την καθηγήτρια Ανίτα Σροφ, όπως αναφέρεται στο κείμενο που έχει δημοσιεύσει στο WebMD. Eπίσης από τους Κέϊ Νομαγκούτσ και Μελίσα Μάϊκι, μαθαίνουμε πως ο χρόνος που αφιερώνουν οι γονείς στα παιδιά τους είναι ανάλογος με την κατάσταση της ψυχολογικής και σωματικής τους υγείας.

Ξαναγυρίζουμε στην εικόνα του viber, που αναφέραμε παραπάνω. Αυτή συνήθως τη στέλνει ο γονέας που έχει ακόμα γονική άδεια να ξοδέψει, να περάσει χρόνο με το παιδί, προς εκείνον που την έχει «φάει» όλη. Και οι δύο μαζί, μετράνε με τρόμο σχεδόν, την αντίστροφη μέτρηση για τη στιγμή που η γονική άδεια θα τελειώσει οριστικά.

Κανένας δεν μας το είπε

Οι πάνες και το βρεφικό γάλα έχουν αμετακίνητα κόστη για μια νέα οικογένεια. Είναι ακριβά. Τα ξεχνάμε και μαθαίνουμε να ζούμε με αυτά. Γιατί ο χρόνος είναι το πιο ακριβό αγαθό που καλείται να «αγοράσει» μια οικογένεια κι ας φαίνεται πως δεν κοστίζει τίποτα.

Την ίδια στιγμή βέβαια, που γκρινιάζω για τον χρόνο που δεν έχω για να περάσω με το παιδί μου, εκείνη κρατάει την πιπίλα της με το αριστερό χέρι και σκάει στα γέλια με τη μητέρα της κι εμένα, που αναρωτιόμαστε γιατί σήμερα τα μάτια της είναι ανοικτά 15 λεπτά περισσότερο σε σχέση με χθες. Τι έπαθε και δεν κοιμάται άλλο; Έλα ντε.

Όπως λέει και η Πάμελα Άντλον στη σειρά "Better Things", «η ζωή είναι αστεία και δεν μπορείς να μην προχωρήσεις επειδή συμβαίνουν άσχημα πράγματα εκεί έξω», σαν την έλλειψη χρόνου.