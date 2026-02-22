Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αποθήκες ρουχισμού στα Σπάτα.
Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές, και υδροφόρες ΟΤΑ.
To Orange Press εξασφάλισε βίντεο από το σημείο.
- Βίντεο από τη μεγάλη φωτιά σε αποθήκες στα Σπάτα
