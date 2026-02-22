Μενού

Βίντεο από τη μεγάλη φωτιά σε αποθήκες στα Σπάτα

Στο σημείο που καίει η μεγάλη φωτιά στα Σπάτα επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 9 ΟΧΗΜΑΤΑ, εθελοντές, και υδροφόρες ΟΤΑ.

φωτιά Σπάτα
Φωτιά σε αποθήκες επιχείρησης στα Σπάτα | Orange Press
Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αποθήκες ρουχισμού στα Σπάτα

To Orange Press εξασφάλισε βίντεο από το σημείο.

 

