Βίντεο από τη μεγάλη φωτιά σε αποθήκες στα Σπάτα

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αποθήκες ρουχισμού στα Σπάτα.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές, και υδροφόρες ΟΤΑ.

To Orange Press εξασφάλισε βίντεο από το σημείο.