Η Ειρήνη Παπαδοπούλου βασίλισσα στο καρναβάλι της Ξάνθης - Το εντυπωσιακό άρμα

Μια εντυπωσιακή εμφάνιση ως βασίλισσα εμφανίστηκε η τραγουδίστρια, Ειρήνη Παπαδοπούλου στο δεύτερο μεγαλύτερο καρναβάλι της χώρας, αυτό της Ξάνθης.



Η τραγουδίστρια βρέθηκε πάνω στο εντυπωσιακό της άρμα με τα πολύχρωμα παγόνια ενώ φόρεσε μία σέξι κόκκινη ολόσωμη φόρμα και ένα στέμμα στα μαλλιά της, χαιρετώντας τον κόσμο και χορεύοντας.

Ο θεσμός αποτελεί μέρος των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών και όσο διαρκεί, πραγματοποιούνται συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, ανοιχτές σε όλο τον κόσμο, σε διάφορα σημεία της πόλης.

Μετά και την παρέλαση, σηματοδοτείται το τέλος της αποκριάτικης περιόδου με το παραδοσιακό το «κάψιμο του Τζάρου».