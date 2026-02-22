Μενού

«Είμαι γιος της βασίλισσας, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό» - Τα λόγια του Άντριου κατά τη σύλληψή του

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του Έπσταϊν, ο Άντριου φέρεται να αρνούνταν να συνεργαστεί με τις βρετανικές Αρχές.

O Πρίγκιπας Άντριου
O Πρίγκιπας Άντριου | Shutterstock
 Επεισοδιακή κατέστη η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου, για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του Έπσταϊν, καθώς πληροφορίες που ήρθαν στο φως αποκαλύπτουν πως αρνούνταν κατηγορηματικά να ακολουθήσει τις βρετανικές Αρχές, η οποίες κατέφθασαν στην κατοικία του για να τον συλλάβουν.

Συγκεκριμένα, ο Άντριου κατηγορείται για παραβίαση καθήκοντος, μετά την δημοσίευση των νέων στοιχείων που ήρθαν στο φως από τα αρχεία Έπσταϊν.

«Είμαι ο δεύτερος γιος της βασίλισσας, δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό», φέρεται να φώναζε ο Άντριου, όσο προσπαθούσαν να τον απομακρύνουν από Royal Lodge κοντά στο Γουίνδσορ, δήλωσε στη The Sun, μία πηγή κοντά στη βασιλική αυλή.

«Αρνήθηκε να φύγει ή να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη», πρόσθεσε η πηγή.

«Είναι απίστευτο που επέλεξε να χρησιμοποιήσει το όνομα της βασίλισσας για να υπερασπιστεί τον εαυτό του», τόνισε η πηγή, ενώ μια άλλη παραδέχτηκε ότι οι συνομιλίες ήταν τεταμένες, καθώς ο Άντριου ξεκαθάρισε ότι «δεν ήθελε να φύγει».

Ο Άντριου συνελήφθη την ημέρα των 66ων γενεθλίων του, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανάκρισή του κράτησε δώδεκα ώρες.

Η σύλληψη αυτή σηματοδοτεί την «πιο επικίνδυνη ημέρα για την μοναρχία», γράφει η Telegraph, ενώ η Daily Mail μιλά για μια «σύγχρονη μοναρχία που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον μεγαλύτερό της κίνδυνο».

Οι έρευνες συνεχίζονται από την Thames Valley Police, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία συνεργάζεται με αμερικανικές Αρχές για να διαπιστωθεί εάν αεροδρόμια του Λονδίνου χρησιμοποιήθηκαν για διευκόλυνση εμπορίας ανθρώπων ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Παρότι από τον Άντριου έχουν αφαιρεθεί όλοι οι βασιλικοί τίτλοι, αναφορικά με τη σειρά διαδοχής βρίσκεται όγδοος. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση του Στάρμερ εξετάζει το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης για την οριστική απομάκρυνσή του από τη διαδοχή, εφόσον ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα.

Προκειμένου να γίνει πραγματικότητα μια τέτοια αλλαγή θα έπρεπε να συναινέσουν οι υπόλοιπες χώρες της Κοινοπολιτείας, όπου ο Βρετανός μονάρχης είναι αρχηγός κράτους, όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία.

