Στη φούσκα των social media, αν έχεις followers είσαι «αθώος» για τα πάντα

Θα θυμάστε πριν από καμιά δεκαετία, είχε γίνει πολύ δημοφιλή μία έκφραση και μάλιστα ήταν και επιτυχημένη σελίδα στα social media. «Να του πάρουμε μια πάστα», έκφραση που απαντούσε στη φράση «μα είναι καλό παιδί».

Θα αναρωτηθείτε γιατί την ξεθάψαμε. Μας ήρθε αμέσως στο μυαλό με αφορμή τα σχόλια γύρω από την είδηση πως συνέλαβαν γνωστό bodybuilder για κατοχή και εμπορεία απαγορευμένων ουσιών.

Κατ' αρχάς να ξεκαθαρίσουμε πως από τη στιγμή που είναι «απαγορευμένες» σημαίνει πως δεν μπορεί κάποιος να τις εμπορεύεται. Είναι παράνομο. Θεωρητικά παράνομη είναι και η χρήση τους, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, που θα πρέπει να το δει κανείς ατομικά. Προφανώς και μέχρι να υπάρξει δίκη για τον συγκεκριμένο αθλητή (ναι το bodybuilding είναι άθλημα) ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας,

Πάμε τώρα και στο προκείμενο. Το γεγονός πως ο συγκεκριμένος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media είτε μέσα από συμβουλές που δίνει είτε από χιουμοριστικά κλιπάκια που συμμετέχει, τον κάνει να έχει «γκρούπις».

Η πρώτη αντίδραση των παραπάνω ήταν κοπιαρισμένη. «Είναι πολύ καλό παιδί. Ποτέ δεν προέτρεψε σε χρήση απαγορευμένων». Στο δεύτερο σκέλος, απ' όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, έχουν δίκιο. Ποτέ δημόσια δεν έχει μιλήσει υπέρ των αναβολικών.

Σε ό,τι έχει να κάνει όμως με το πρώτο, υπάρχει πρόβλημα. Επειδή κάποιος είναι δημοφιλής ή έχει ένα ευχάριστο προφιλ στα ΜΚΔ δεν τον κάνει αυτομάτως αθώο σε κάθε κατηγορία.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια με τους κάθε λογής influencers. Πολλοί θεωρούν πως επειδή τους ακολουθούν στα social media, θεωρούν πως το γνωρίζουν ή πως έχουν πραγματική γνώση για τη ζωή τους.

Πέρα, όμως, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει η πραγματική ζωή. Εκεί που δεν υπάρχουν «φίλτρα» και οι κινήσεις δεν μετρούνται από likes και follows. Το έχουμε δει κατά καιρούς με τους αυτοαποκαλούμενους trapers που όταν συλλαμβάνονται βγαίνουν στα 15χρονα στα ΜΚΔ και... επαναστατούν.

Αν ο συγκεκριμένος είναι αθώος, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αν όμως στηριζόμαστε μόνο στο «είναι καλό παιδί» ε, ας του πάρουμε μια πάστα.