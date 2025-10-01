Πολλά πλοία πλησιάζουν στον στολίσκο Global Sumud που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, είπαν στο πρακτορείο Reuters δύο πρόσωπα που επιβαίνουν στα σκάφη αυτά.

Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη απειλήσει τους ακτιβιστές να μην πλησιάσουν στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στην πολύπαθη Γάζα, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Ο στολίσκος αναμένει ότι θα αναχαιτιστεί από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ εντός της επόμενης ώρας. Σύμφωνα με τους οργανωτές, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα πλοιάρια που μετέχουν στην αποστολή.

Δείτε παρακάτω τα Live Feed από πλοία του Global Sumud

Αυτή την ώρα (20.30), υπάρχει κινητικότητα στα πληρώματα των πλοίων του στολίσκου, τα οποία έχουν εντείνει τις επικοινωνίες, ενώ πολλά από τα μέλη φαίνονται να βγαίνουν στο κατάστρωμα φορώντας σωσίβια, σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη επέμβαση του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού.

Global Sumud - Το χρονικό της σημερινής νύχτας

20.35 - Το πλοίο Alma διέκοψε τη ζωντανή μετάδοση, έχοντας προσεγγιστεί από ισραηλινά σκάφη.

20.38 - Πολλαπλά πλοία φαίνονται να αντιμετωπίζουν προβλήματα με το σήμα τους.

20.44 - Το Alma φαίνεται να εκπέμπει ξανά, τα πληρώματα βρίσκονται σε εγρήγορση και εφαρμόζουν πρωτόκολλο ασφαλείας, αναφέρουν πως συνεχίζουν την πορεία παρά τις απειλές.

20.55 - Πολλαπλά πλοία εκτός σύνδεσης, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης

EMERGENCY ALERT!!!!!



THE SHIPS OF ISRAEL ARE ENCIRCLING #GlobalSumudFlotilla SHIP, THE ALMA, AND DEMANDING THE #FLOTILLE STOP. ALL SHIPS ARE CONTINUING WITH THE JOURNEY THOUGH UNINTERESTED IN THREATS! — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

20.57 - Η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ απευθύνει επείγον μήνυμα από το Alma: «Πιστεύουμε πως θα αναχαιτιστούμε εντός της νύχτας από το Ισραήλ, κάτι που θα συνιστά ξεκάθαρη παραβίαση του ανθρωπιστικού και διεθνούς ναυτικού δικαίου».

21.03 - Το πλήρωμα του Alma δεν φαίνεται στο πλάνο

EMERGENCY ALERT!!!!!!



GRETA THUNBERG FROM THE #GlobalSumudFlotilla AMIDST INTERCEPTION BY ISRAELI NAVY SHIPS!!! THE #FLOTILLE IS ON HIGH ALERT!!! pic.twitter.com/iKJOi999ag — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

21.08 - Πλοίο του στολίσκου απευθύνει μήνυμα προς το μπλόκο των ισραηλινών πλοίων: «Είμαστε μία ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή. Κάθε προσπάθεια να αναχαιτιστεί αυτή η αποστολή είναι παράνομη με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Ο κόσμος είναι μαζί μας, θα λογοδοτήσετε για κάθε εχθρική σας πράξη».

ORGANIZERS OF THE #GlobalSumudFlotilla ARE MAKING CHANNEL 16(156.8 MHz) CALLS TO THE GROUP OF SHIPS SEEN AHEAD!!! ANNOUNCING THE #flottille AS NOT MEANING ANY HARM. pic.twitter.com/qiR8yPkxcB — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

21.14 - Μήνυμα από μέλος της αποστολής: «Μας περικυκλώνουν, οι επικοινωνίες σχεδόν αδύνατες. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Δεν γυρίζουμε πίσω».

#GlobalSumudFlotilla STEERING COMMITTEE MEMBER YASEMIN ACAR ON INSTAGRAM: pic.twitter.com/KKH3gW0qJX — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

21.26 - Μέλος της αποστολής πληροφορεί πως ισραηλινά σκάφη πλησιάζουν και διατάσσουν τα πλοία του στόλου να σβήσουν τις μηχανές τους

ISRAELI SHIPS TRYING TO INTERCEPT THE #GlobalSumudFlotilla!!!!! pic.twitter.com/B3ZFW74POw — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

21.27 - Η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν ανάρτησε βίντεο με τα ισραηλινά σκάφη που προσεγγίζουν τον στολίσκο

Interception en eaux internationales de notre flotille pic.twitter.com/MaUhBc4zXk — Rima Hassan (@RimaHas) October 1, 2025

21.31 - Διάλογος του ακτιβιστή Τιάγκο Αβίλα με το Ισραηλινό Ναυτικό:

Ισραηλινό Ναυτικό : Εισέρχεστε σε εμπόλεμη ζώνη. Εάν επιχειρήσετε να παραβιάσετε τον ναυτικό αποκλεισμό, θα σταματήσουμε το σκάφος σας και θα το κατάσχουμε με νομικές διαδικασίες.

: Εισέρχεστε σε εμπόλεμη ζώνη. Εάν επιχειρήσετε να παραβιάσετε τον ναυτικό αποκλεισμό, θα σταματήσουμε το σκάφος σας και θα το κατάσχουμε με νομικές διαδικασίες. Αβίλα: Αυτά που λέτε αντίκεινται στο Διεθνές Δίκαιο. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει απόφαση που αναφέρει ότι όποια απόπειρα να αναχαιτιστεί οποιαδήποτε ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα απαγορεύεται από το Διεθνές Δίκαιο».

LEADER OF #GlobalSumudFlotilla THIAGO AVILA ANSWERS BACK AND WRECKS THE IDF!!! pic.twitter.com/h2Yu35bZ7A — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

21.51 - Το Al Jazeera ενημερώνει πως τα πρώτα πλοία του Global Sumud, το Alma και το Sirius, αναχαιτίστηκαν από ισραηλινούς κομάντο.

URGENT ❗❗❗



THE LIVE FOOTAGE OF MOST SHIPS OF THE #GlobalSumudFlotilla HAVE GONE DARK. — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

🔴 Τελευταία νύχτα πλεύσης, θεωρητικά, αύριο, 2 Οκτωβρίου, στις 14:00, φτάνουμε στη Γάζα!



Την χθεσινή νύχτα την περάσαμε σε κατάσταση συναγερμού. Άγνωστα πολεμικά σκάφη — προφανώς ισραηλινά — με σβηστά φώτα προσέγγισαν τον στόλο μας και εκτέλεσαν επικίνδυνες μανούβρες.… pic.twitter.com/ZBdhXD6akj — Iasonas Apostolopoulos (@Iasonas_Apost) October 1, 2025

Περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τον ιστότοπο ιχνηλάτισης της αποστολής Global Sumud, πλοία από τον στολίσκο έπλεεαν βόρεια του Πορτ Σαϊντ, συνεχίζοντας την πορεία προς την Γάζα, σε απόσταση 110 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της.

Γύρω στις 15:30 ώρα Ελλάδας ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Αβίλα, μέλος του στολίσκου, ανέφερε ότι βρισκόταν «118 ναυτικά μίλια μακριά».

LIVE LOCATION 📌 pic.twitter.com/MYhjZnfSPo — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

Global Sumud: Ελπίδες για να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας

Ο στολίσκος της Global Sumud, που αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν περίπου 500 επιβάτες, βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, με δηλωμένο στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει το ταξίδι του παρά τις «τακτικές εκφοβισμού» του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση τόνισε ότι «παραμένει σε εγρήγορση καθώς εισήλθε στην "κόκκινη ζώνη" όπου είχαν αναχαιτιστεί προηγούμενες πρωτοβουλίες», αναφερόμενος σε ιστιοφόρα που επιχείρησαν παρόμοια αποστολή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. «Πλέουμε στη ζώνη υψηλού κινδύνου. Μείνετε σε εγρήγορση», τόνισε.

Σήμερα το πρωί, «ναυτικές δυνάμεις της ισραηλινής κατοχής ξεκίνησαν μια επιχείρηση εκφοβισμού» εναντίον του στολίσκου, τόνισε το Global Sumud, καθώς σκάφη έχουν εισέλθει σε απόσταση 120 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Γάζας, εντός περιοχής όπου το Ισραήλ περιπολεί.

As the Gaza-bound Global Sumud Flotilla - the largest initiative of its kind - is expected to enter a high-risk zone in the Mediterranean where Israeli forces may attempt to intercept it as they did before.



The flotilla, carrying urgently needed food, medicine, and humanitarian… pic.twitter.com/EtnqBNIcq0 — Amnesty International (@amnesty) October 1, 2025