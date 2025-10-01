Πολλά πλοία πλησιάζουν στον στολίσκο Global Sumud που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, είπαν στο πρακτορείο Reuters δύο πρόσωπα που επιβαίνουν στα σκάφη αυτά.
Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη απειλήσει τους ακτιβιστές να μην πλησιάσουν στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στην πολύπαθη Γάζα, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.
Ο στολίσκος αναμένει ότι θα αναχαιτιστεί από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ εντός της επόμενης ώρας. Σύμφωνα με τους οργανωτές, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα πλοιάρια που μετέχουν στην αποστολή.
Δείτε παρακάτω τα Live Feed από πλοία του Global Sumud
Αυτή την ώρα (20.30), υπάρχει κινητικότητα στα πληρώματα των πλοίων του στολίσκου, τα οποία έχουν εντείνει τις επικοινωνίες, ενώ πολλά από τα μέλη φαίνονται να βγαίνουν στο κατάστρωμα φορώντας σωσίβια, σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη επέμβαση του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού.
Global Sumud - Το χρονικό της σημερινής νύχτας
20.35 - Το πλοίο Alma διέκοψε τη ζωντανή μετάδοση, έχοντας προσεγγιστεί από ισραηλινά σκάφη.
20.38 - Πολλαπλά πλοία φαίνονται να αντιμετωπίζουν προβλήματα με το σήμα τους.
20.44 - Το Alma φαίνεται να εκπέμπει ξανά, τα πληρώματα βρίσκονται σε εγρήγορση και εφαρμόζουν πρωτόκολλο ασφαλείας, αναφέρουν πως συνεχίζουν την πορεία παρά τις απειλές.
20.55 - Πολλαπλά πλοία εκτός σύνδεσης, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης
20.57 - Η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ απευθύνει επείγον μήνυμα από το Alma: «Πιστεύουμε πως θα αναχαιτιστούμε εντός της νύχτας από το Ισραήλ, κάτι που θα συνιστά ξεκάθαρη παραβίαση του ανθρωπιστικού και διεθνούς ναυτικού δικαίου».
21.03 - Το πλήρωμα του Alma δεν φαίνεται στο πλάνο
21.08 - Πλοίο του στολίσκου απευθύνει μήνυμα προς το μπλόκο των ισραηλινών πλοίων: «Είμαστε μία ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή. Κάθε προσπάθεια να αναχαιτιστεί αυτή η αποστολή είναι παράνομη με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Ο κόσμος είναι μαζί μας, θα λογοδοτήσετε για κάθε εχθρική σας πράξη».
21.14 - Μήνυμα από μέλος της αποστολής: «Μας περικυκλώνουν, οι επικοινωνίες σχεδόν αδύνατες. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Δεν γυρίζουμε πίσω».
21.26 - Μέλος της αποστολής πληροφορεί πως ισραηλινά σκάφη πλησιάζουν και διατάσσουν τα πλοία του στόλου να σβήσουν τις μηχανές τους
21.27 - Η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν ανάρτησε βίντεο με τα ισραηλινά σκάφη που προσεγγίζουν τον στολίσκο
21.31 - Διάλογος του ακτιβιστή Τιάγκο Αβίλα με το Ισραηλινό Ναυτικό:
- Ισραηλινό Ναυτικό: Εισέρχεστε σε εμπόλεμη ζώνη. Εάν επιχειρήσετε να παραβιάσετε τον ναυτικό αποκλεισμό, θα σταματήσουμε το σκάφος σας και θα το κατάσχουμε με νομικές διαδικασίες.
- Αβίλα: Αυτά που λέτε αντίκεινται στο Διεθνές Δίκαιο. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει απόφαση που αναφέρει ότι όποια απόπειρα να αναχαιτιστεί οποιαδήποτε ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα απαγορεύεται από το Διεθνές Δίκαιο».
21.51 - Το Al Jazeera ενημερώνει πως τα πρώτα πλοία του Global Sumud, το Alma και το Sirius, αναχαιτίστηκαν από ισραηλινούς κομάντο.
Περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τον ιστότοπο ιχνηλάτισης της αποστολής Global Sumud, πλοία από τον στολίσκο έπλεεαν βόρεια του Πορτ Σαϊντ, συνεχίζοντας την πορεία προς την Γάζα, σε απόσταση 110 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της.
Γύρω στις 15:30 ώρα Ελλάδας ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Αβίλα, μέλος του στολίσκου, ανέφερε ότι βρισκόταν «118 ναυτικά μίλια μακριά».
Global Sumud: Ελπίδες για να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας
Ο στολίσκος της Global Sumud, που αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν περίπου 500 επιβάτες, βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, με δηλωμένο στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει το ταξίδι του παρά τις «τακτικές εκφοβισμού» του Ισραήλ.
Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση τόνισε ότι «παραμένει σε εγρήγορση καθώς εισήλθε στην "κόκκινη ζώνη" όπου είχαν αναχαιτιστεί προηγούμενες πρωτοβουλίες», αναφερόμενος σε ιστιοφόρα που επιχείρησαν παρόμοια αποστολή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. «Πλέουμε στη ζώνη υψηλού κινδύνου. Μείνετε σε εγρήγορση», τόνισε.
Σήμερα το πρωί, «ναυτικές δυνάμεις της ισραηλινής κατοχής ξεκίνησαν μια επιχείρηση εκφοβισμού» εναντίον του στολίσκου, τόνισε το Global Sumud, καθώς σκάφη έχουν εισέλθει σε απόσταση 120 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Γάζας, εντός περιοχής όπου το Ισραήλ περιπολεί.
