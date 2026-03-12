Τι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τώρα που πλησιάζει η μεγάλη δίκη για τα Τέμπη

Μετά την 28η Φεβρουαρίου 2023 κανένας μας δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδιος. Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη είναι το συλλογικό μας τραύμα και μάς έφερε αντιμέτωπους με όσα κανείς μας δεν μπορούσε έως τότε να σκεφτεί. Από εκείνη τη μοιραία βραδιά, κάθε μέρα ξυπνάμε αντιμέτωποι με μια νέα, πιο σκληρή πραγματικότητα, που διαμορφώνεται κάθε φορά από τα νέα στοιχεία, τα λάθη και τις εγκληματικές παραλείψεις που έρχονται ένα ένα στο φως και από την βαθιά ανάγκη να αποδοθεί επιτέλους δικαιοσύνη.

Σήμερα μετράμε αντίστροφα για την 23η Μαρτίου, την ημέρα που η μεγάλη δίκη για τα Τέμπη θα ξεκινήσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Στο εδώλιο θα καθίσουν 36 φυσικά πρόσωπα: Οι 3 σταθμάρχες - αυτός στον οποίο χρεώνεται το μοιραίο λάθος με τη χειροκίνητη χάραξη που οδήγησε τα 2 τρένα να μπουν στην ίδια γραμμή και οι δυο σταθμάρχες που είχαν σχολάσει, ο προϊστάμενος, στελέχη, πρώην γενικοί διευθυντές του Υπουργείου Μεταφορών κ.α.

Η συνεδρίαση του δικαστηρίου θα είναι δημόσια, θα επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη παρακολούθηση της διαδικασίας και η μετάδοση και η δημοσιοποίησή της από τα ΜΜΕ για την ορθή πληροφόρηση του κοινού, αφού μιλάμε για μια από τις σημαντικότερες ποινικές δίκες των τελευταίων ετών, με τεράστιο δημόσιο συμφέρον.

Πέρα όμως από την δίκη που περιμένουμε υπάρχουν κι άλλες διαδικασίες και δίκες που θα μας απασχολούν και θα απασχολήσουν κατά το επόμενο διάστημα, καθώς εδώ και τρία χρόνια νέα στοιχεία έρχονται στο φως. Υπάρχει και η δίκη που διεξάγεται αυτό το διάστημα επίσης στη Λάρισα για τα εξαφανισμένα βίντεο. Στο στάδιο της ανάκρισης υπάρχει και η δικογραφία για τη σύμβαση 717 για την τηλεδιοίκηση και φωτοσήμανση η οποία κατά την περίοδο του δυστυχήματος δεν είχε ολοκληρωθεί και εκεί έχουμε και άλλους κατηγορούμενους.

Μέσα σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, που μεταφράζεται σε 60.000 σελίδες δικογραφίας, ηχητικά ντοκουμέντα, διαδίκους, τεχνικές μελέτες κι άλλα αποδεικτικά μέσα, θα πρέπει να όσο το δυνατόν γίνεται, να μην χάσουμε την ουσία της δίκης. Τη δίκη για τα Τέμπη να μπορούμε να την παρακολουθήσουμε όλοι. Να γίνονται όλα γνωστά με πλήρη διαφάνεια και να μπορούμε όλοι να καταλάβουμε και να γνωρίζουμε όσα εκτυλίσσονται εντός αίθουσας.

Είναι πράγματι μια από τις πιο μεγάλες και σύνθετες υποθέσεις, εμείς δεν είμαστε γνώστες ολόκληρης της δικογραφίας, γι' αυτό και θα πρέπει μέσω της δίκης να φωτιστεί κάθε σκέλος της υπόθεσης και εμείς να κατανοήσουμε τι έχει γίνει, για να μπορέσουν πρώτα απ' όλα οι συγγενείς των 57 θυμάτων να πάρουν μια ανάσα.

Υπενθυμίζεται ότι το έγκλημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών άλλαξε μετά το 2023 και σήμερα επιφέρει μεγαλύτερη ποινή, αλλά αυτή η αλλαγή δεν αφορά τη συγκεκριμένη δίκη των Τεμπών, αφού σε αυτήν θα εφαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι και την ημέρα του δυστυχήματος.

Παράλληλα με το δικαστικό σκέλος της τραγωδίας των Τεμπών, μην ξεχνάμε πως υπάρχει ακόμη και μια ανοιχτή πληγή, μια πολιτική ευθύνη που περιμένουμε να αναληφθεί μαζί με την απόδοση ευθυνών και μάς βασανίζει τρία χρόνια τώρα.