Τι σημαίνει το μπλε χρώμα στο εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», αναμένεται να κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία στα τέλη του Νοεμβρίου και όπως ήταν αναμενόμενο, οι συζητήσεις και τα σχόλια γύρω από αυτό, έχουν κυριαρχήσει στην ειδησεογραφία των sites και στα πάνελ εκπομπών.

Στα 11+1 κεφάλαια του βιβλίου του, ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, κατά το διάστημα που διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας (2015-2019), ανατρέχει στα εφηβικά και νεανικά του χρόνια, περιγράφει την ανάδειξή του σε επικεφαλής του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg που εξασφάλισε τα δικαιώματα του βιβλίου, στο τελευταίο κεφάλαιο, καταγράφει τις σκέψεις του για το μέλλον. «Η δική μου Ιθάκη δεν είναι αφήγηση του νόστου, αλλά μια απόπειρα να κατανοήσουμε το παρόν και να μιλήσουμε για το μέλλον», γράφει στον πρόλογο του βιβλίου.

Το πολύ ενδιαφέρον όμως στην έκδοση του νέου βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, είναι άλλο. Το εξώφυλλο του βιβλίου, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από τον εκδοτικό οίκο δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο, ειδικά αν σκεφτεί κανείς τη σημασία που έχουν για τα εξώφυλλα το περιεχόμενο του βιβλίου αλλά και για τον ίδιο τον συγγραφέα. Και ειδικά τώρα, σε μια περίοδο, που ο Αλέξης Τσίπρας είναι ξανά στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο λόγω της έκδοσης του νέου βιβλίου, αλλά και κυρίως λόγω της επιστροφής στην πολιτική σκηνή και του σχεδιασμού των επόμενων κινήσεων του.

Η κυκλοφορία του βιβλίου του λοιπόν δεν θα μπορούσε να είναι απλώς ένα εκδοτικό γεγονός.

Το μπλε του Αλέξη Τσίπρα

Το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Η δύναμη που έχει το εξώφυλλο ενός βιβλίου είναι αθόρυβη αλλά σημαντική. Οπτικοποιεί το μήνυμα και τις λέξεις, διαμορφώνει προσδοκίες και εντυπώσεις μέσω συνειρμών. Τα εξώφυλλα των βιβλίων έχουν το καθένα, ένα νόημα και μία σημειολογία. Το χρώμα, η εικόνα, ο σχεδιασμός, όλα τους είναι σημειωτικές πτυχές του βιβλίου.

Για το εξώφυλλο της «Ιθάκης» επιλέχθηκε ένα σκούρο μπλε φόντο. Η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα σε σκούρο μπλε, ίσως και να μοιάζει κάπως περίεργη για πολλούς, σίγουρα πάντως σχολιάστηκε, αν σκεφτεί κανείς τον ρόλο που διαδραματίζει το κάθε χρώμα. Το κόκκινο για παράδειγμα, θα μπορούσε να πει κάποιος πως είναι ένα χρώμα που ταιριάζει περισσότερο με τη διαδρομή του και τον χώρο από τον οποίον προέρχεται, σύμφωνα πάντα με τα όσα συμβολίζει το κόκκινο χρώμα. Πώς μεταφράζεται το σκούρο μπλε χρώμα εδώ;

Σε μια συζήτηση που είχαμε με τον Κοινωνιολόγο και Καθηγητή Σπουδών Οπτικού Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κο Γιάννη Σκαρπέλο, για τα μηνύματα και τους συμβολισμούς που φέρουν τα χρώματα, κρατάω ένα σχόλιο που έκανε για το σκούρο μπλε χρώμα. «Το σκούρο μπλε είναι το χρώμα που αντικατέστηκε το μαύρο για την αστική τάξη». Πρόκειται για ένα χρώμα που προσδίδει κύρος, δίνει έναν τόνο σοβαρότητας.

Είναι ένας προπομπός για τη νέα φάση που εισέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας; Άλλωστε ο ίδιος δεν μιλάει πια για αριστερά. Και με δεδομένο ότι το κάθε τι έχει τη σημασία του, φαίνεται και πως η εικόνα που θέλει να χτίσει και ο ίδιος μέσω του βιβλίου του, αποτελεί το μήνυμα της μετεξέλιξής του. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ανήκει πια στον ριζοσπαστικό χώρο μέσα από τον οποίον κάποτε τον γνωρίσαμε, αλλά είναι ένας κεντροαριστερός ηγέτης - πολιτικός του δημοκρατικού σοσιαλισμού.

Ο σχεδιασμός του εκάστοτε εξωφύλλου είναι πρώτα απ' όλα ένα εργαλείο μάρκετινγκ. Και για το το brand του Αλέξη Τσίπρα, το rebranding στήνεται βήμα βήμα.

