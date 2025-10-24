Τον Τσίπρα τον ρώτησαν αν τους θέλει;

Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν... ξένο σώμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν από το καλοκαίρι του 2023 όταν υπέβαλλε την παραίτησή του μετά την ήττα του στις εθνικές εκλογές. Από τότε τυπικά ήταν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά ουσιαστικά ήταν... ανενεργός κι απλά συμπλήρωνε την κοινοβουλευτική ομάδα του (πρώην) κόμματός του. Χωρίς κάποια δυναμική εντός κι εκτός Βουλής. Αγαλματάκι ακούνητο, που όλο αυτό το διάστημα όπως ακούγαμε και διαβάζαμε ήταν σε μια διαδικασία rebranding, ετοιμάζοντας παράλληλα και την «Ιθάκη» του. Το βιβλίο που κυκλοφορεί σε μερικές εβδομάδες.

Ως γνωστό, πριν λίγες μέρες ο πρώην Πρωθυπουργός άνοιξε την πόρτα της εξόδου (και τυπικά) από τον ΣΥΡΙΖΑ. Με μια δήλωση για... νέες θάλασσες ουσιαστικά άφησε πίσω του παλιούς συντρόφους και... πάμε γι' άλλα! Και ξαφνικά αυτοί που... άφησε πίσω, δηλώνουν ξανά συνοδοιπόροι του! Μετά την τελευταία συνεδρίαση, όσων απέμειναν στην Κουμουνδούρου, αποφασίστηκε... συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.

ΟΚ, αυτό δεν ξανάγινε! Ούτε στις ελληνικές ταινίες, ούτε σε οποιδήποτε άλλο σενάριο επιθεώρησης επιπέδου Σεφερλή. Ενα κόμμα, το τρίτο σε δύναμη εντός Κοινοβουλίου με επίσημο τρόπο λέει πως «πάει σύσσωμο» στον άλλοτε αρχηγό του που κάποια στιγμή «ΘΑ» φτιάξει νέο κόμμα! Καταλαβαίνει κανείς πως όλο το παραπάνω στερείται σοβαρότητας, ειδικά όταν ο ίδιος ο Τσίπρας αποχώρησε μόνος και μέσω συνεργατών του αφήνει να εννοηθεί πως θέλει να... ξεκολλήσει από πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε στο παρελθόν, κυρίως την εποχή της «Πρώτη φορά Αριστερά». Με λίγα λόγια ο άλλοτε ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε κάποιο... πολιτικό νεύμα στους πρώην συντρόφους του ώστε να φτάσουμε στην εξέλιξη της συμπόρευσης. Ούτε μετά το άκουσμα αυτής της είδησης, έδωσε κάτι ως... διαρροή. Μάλλον αδιαφόρησε επιδεικτικά.

Γιατί όμως ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγήθηκε εκεί; Δικαιώνει μάλλον όλους όσοι τονίζουν πως τα δημοσκοπικά ευρήματα είναι τόσο άσχημα, που όλα τα «βαριά στελέχη» του κόμματος θα προσπαθήσουν με άλλον τρόπο να είναι μέσα στην επόμενη Βουλή. Ένα νέο πολιτικό καταφύγιο αναζητούν δηλαδή. Ξαναλέμε όμως. Ο Τσίπρας τους θέλει; Γιατί πως θα περάσει το αφήγημα του «νέου», με παλιά, φθαρμένα υλικά; Τι θα αλλάξει δηλαδή από την περασμένη θητεία του; Μόνο το όνομα του κόμματος; Θα έχει δηλαδή ξανά δίπλα του Γεροβασίλη, Παππά, Φάμελλο και... πάει λέγοντας; Τι καλύτερο επιχείρημα τόσο για την Νέα Δημοκρατία, όσο και για το ΠΑΣΟΚ να υποστηρίξουν πως απλά «άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς...», χωρίς να υπάρξει ουσιαστικά αλλαγή και φρεσκάρισμα. Παρουσιάζει ενδιαφέρον να δούμε αν τις επόμενες μέρες ο Αλέξης Τσίπρας θα ανταποκριθεί στο... παρακαλετό του ΣΥΡΙΖΑ ή μια και καλή θα κόψει γέφυρες για το παρελθόν.

ΥΓ. Ο Αρης πήρε το... όπλο του. Όχι ο Βελουχιώτης ντε. Ο άλλος των ερτζιανών. Πρωί – πρωί περιέλαβε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Ως... βουλευτή της αντιπολίτευσης τον αντιμετώπισε! Ζόρισαν τα πράγματα φαίνεται...

