Έξυπνος άνθρωπος είναι ο Δένδιας και κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να μένει εκτός συζήτησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη, αλλά να αναλάβει δράση στέλνοντας το μήνυμα ότι κάτι κάνει και αυτός. Κάλεσε έτσι τον Χάρη Δούκα που είχε μέχρι πρότινος την αρμοδιότητα του καθαρισμού για πρωινό καφέ στο Πεντάγωνο, ενώ συνομίλησε και με τον Χρυσοχοϊδη που είχε κάνει σχετική συζήτηση με τον Μητσοτάκη προχθές. Τώρα, στο δια ταύτα μην με ρωτάτε γιατί δεν υπάρχει ακριβώς, αλλά για τη συνάντηση με τον Δούκα στη δημοσιογράφική πιάτσα κυκλοφόρησε το ανέκδοτο μήπως ο Δένδιας θελήσει να του γυρίσει πίσω τις αρμοδιότητες.

Οι αποφάσεις για τα νερά

Μαθαίνω ότι σήμερα το απόγευμα και μετά την επιστροφή Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες θα γίνει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τη διαχείριση των υδάτων. Πλέον στο προσκήνιο δεν είναι τόσο η συγχώνευση εταιρειών, όσο η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας, ειδικά στην Αττική. Και επίσης στο προσκήνιο είναι η Χαλκιδική, η Θεσσαλία και τα νησιά των Κυκλάδων λόγω τουρισμού. Οπότε, θα προτεραιοποηθούν οι παρεμβάσεις εκεί, ξεκινώντας από το Λεκανοπέδιο που θα ξεμείνει σε 1,5 χρόνο, αν δεν βρέξει σοβαρά, και βλέπουμε. Σε αυτή τη σύσκεψη επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση κατά πόσο θα υπάρξει μια μικρή μηνιαία επιβάρυνση στους λογαριασμούς του νερού της τάξης 2-3 ευρώ ή όχι.

Οι εμφανίσεις της Κίμπερλι

Ενδεχομένως θα έχετε ήδη δει ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που θα έρθει στα μέρη μας την 1η Νοεμβρίου έχει ήδη κάνει το πρώτο της εξώφυλλο στη Vogue που κυκλοφορεί με την Καθημερινή της Κυριακής. Στις 4 Νοεμβρίου θα είναι στο Προεδρικό για να επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Κώστα Τασούλα, ενώ έπεται η παρουσία της σε μεγάλο ενεργειακό φόρουμ στις 6-7 Νοεμβρίου μαζί με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ που έρχεται στην Αθήνα. Μαθαίνω επίσης ότι ήδη στην πρεσβεία έχουν αρχίσει να καταφθάνουν αιτήματα για συνεντεύξεις, εμφανίσεις και τα ρέστα, από τα οποία αυτή και η ομάδα της θα κάνουν μια προσεκτική επιλογή.

Ο χαμούλης στον ΣΥΡΙΖΑ

Δεν μπορείτε να πείτε πως δεν θα σας είχα προειδοποιήσει. Σας τα γράφω δυο μέρες τώρα ότι στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ θα γινόταν ψιλό-χαμούλης με τα όσα έχουν προηγηθεί και την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Το ζήτημα είναι τώρα πως μετά τον χοντρό χθεσινό καβγά αλλά και την υιοθέτηση της πρότασης Φάμελλου να δούμε το πώς ο Τσίπρας θα απαλλαγεί από τους περισσότερους τους οποίους δεν θέλει να κουβαλήσει στην επόμενη μέρα. Το καλύτερο όμως είναι το εξής: Ο Νίκος Παππάς, που εθεωρείτο πως θα συνταχθεί με τον Παύλο Πολάκη, προσυπέγραψε κι αυτός την πρόταση Φάμελλου. Οπότε ο Πολάκης μένει μόνος, μαζί με τον Τρύφωνα Αλεξιάδη να διαφωνούν. Λέτε να μείνει μόνος και στο μαγαζί όταν όλοι οι άλλοι θα αποχωρήσουν;

Οι εξηγήσεις Βενιζέλου

Χθες στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξήγησε τι ακριβώς εννοούσε όταν είπε στην ΕΡΤ πως η χώρα κινδυνεύει να γίνει μη διακυβερνήσιμη. Ο κ. Βενιζέλος υποστήριξε πως δεν είπε ποτέ πως η χώρα στερείται κυβέρνησης που διαθέτει σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, συμπληρώνοντας πως δεν αποκλείεται να αποκτήσει εκ νέου κυβέρνηση μονοκομματική ή συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές. «Θα μπορούσε ο πρωθυπουργός και τα στελέχη της κυβέρνησης αυτό που είπα να το κατανοήσουν και να το χρησιμοποιήσουν τελείως αντίστροφα. Να πουν ότι παρότι έχουμε τη συνταγματική δυνατότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που θα θέλαμε ενδεχομένως να κάνουμε, γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες σε όλο το δυτικό κόσμο. Σε χώρες της Ευρώπης. Τα πολιτικά συστήματα δεν εφάπτονται με τις κοινωνίες τους», είπε ο κ. Βενιζέλος. Αν μη τι άλλο, ένα δίκιο το έχει, ειδικά αν κοιτάξεις γύρω το τι ακριβώς συμβαίνει στη Γαλλία, στη Γερμανία αλλά και στις ΗΠΑ.