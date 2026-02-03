118 χρόνια Παναθηναϊκός: Η αναπαράσταση της ιστορικής παρέλασης στην Πανεπιστημίου

Ο Παναθηναϊκός συμπληρώνει σήμερα 118 χρόνια ζωής και η ΠΑΕ των «πρασίνων» επέλεξε να τιμήσει τα γενέθλια του συλλόγου με ένα ανατριχιαστικό βίντεο.

Στις εικόνες που ακολουθούν, αναπαρίσταται η παρέλαση των ποδοσφαιρστών της ομάδας στα τέλη της δεκαετίας του 1930, στην οδό Πανεπιστημίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε το βίντεο:

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ήταν 3 Φεβρουαρίου 1908 όταν ο οραματιστής Γεώργιος Καλαφάτης άναψε τη φλόγα του Παναθηναϊκού.

Μια φλόγα που έγινε πυρκαγιά, που απλώθηκε σε δρόμους και γειτονιές, σε σπίτια και ψυχές, σε εποχές και γενιές ολόκληρες ανθρώπων που κουβαλούν το Τριφύλλι στην καρδιά. Πέρασαν από τότε 118 χρόνια. 118 χρόνια ένδοξης ιστορίας, υπερηφάνειας, συγκίνησης, ζωής. 118 χρόνια αγνής Παναθηναϊκής αγάπης.

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος δεν είναι απλώς ο σπουδαιότερος ελληνικός σύλλογος. Είναι το άλφα και το ωμέγα στην καρδιά και την ψυχή εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι η Αθήνα, η Λεωφόρος, το Τριφύλλι, το Πράσινο. Είναι αξίες, ιδανικά, αγώνες. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας. Είναι η ζωή μας, η αναπνοή μας, η υπερηφάνεια μας…

Ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς ένας σύλλογος με 118 χρόνια ιστορίας. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι σύμβολο. Είναι ρίζα και φως. Είναι η βαθιά ανάσα της Αθήνας και το Πράσινο της ψυχής μας. Είναι η φωνή μας, που ακούγεται στα πέταλα ολόκληρης της γης για τον Panathinaikos.

Είναι η ομάδα που σε μαθαίνει να ονειρεύεσαι, να μάχεσαι, να μην λυγίζεις και να μην τα παρατάς. Να στέκεσαι όρθιος. Στα εύκολα και στα δύσκολα μαζί. Στις χαρές και στις λύπες μαζί. Για πάντα μαζί.

118 Χρόνια Ιστορίας.

118 Χρόνια Σύλλογος Μεγάλος.

118 Χρόνια Παναθηναϊκός.»