180.000 δολάρια για μία φανέλα: Το κειμήλιο του Μαραντόνα σπάει ρεκόρ

Ο μύθος του Ντιέγκο Μαραντόνα συνεχίζει να ζει μέσα από τα αντικείμενα που άφησε πίσω του. Σε διεθνή δημοπρασία, μία από τις ιστορικές φανέλες του «Θεού» του ποδοσφαίρου, την οποία φόρεσε ως παίκτης της Μπαρτσελόνα, κατέγραψε τιμή-ρεκόρ.

Το συλλεκτικό κομμάτι, πιστοποιημένο από την Matchday Football Auctions, έφτασε τα 145.648,51 δολάρια, ενώ με την προμήθεια η τελική αξία εκτοξεύτηκε στα 179.207,67 δολάρια. Πρόκειται για την ακριβότερη φανέλα του Μαραντόνα που έχει αλλάξει ποτέ χέρια.

Η φανέλα αυτή φορέθηκε στον εκρηκτικό τελικό του Copa del Rey το 1984, ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο Μπιλμπάο. Το παιχνίδι έληξε με ήττα 1-0 για τους Καταλανούς, αλλά έμεινε στην ιστορία για τη βίαιη σύρραξη που ξέσπασε μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Ο Μαραντόνα, προκλητικά χλευασμένος από δύο αντιπάλους, αντέδρασε με κεφαλιά και γροθιά, γεγονός που του κόστισε τρεις μήνες αποκλεισμό. Έτσι, η φανέλα αυτή δεν είναι απλώς ένα κομμάτι υφάσματος, αλλά ένα φορτισμένο σύμβολο ποδοσφαιρικής και ιστορικής έντασης.

Η πώληση της φανέλας επιβεβαιώνει τη διαχρονική αίγλη του Ντιέγκο, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, και την ακατάπαυστη ζήτηση για αυθεντικά ενθύμια από τις πιο έντονες στιγμές της καριέρας του.

Η Matchday Football Auctions, γνωστή για την ανάδειξη εμβληματικών αντικειμένων, έχει συνδέσει το όνομά της και με άλλες ιστορικές φανέλες, όπως εκείνη του Αντρέας Μπρέμε από τον τελικό του Μουντιάλ 1990.