Αβδάλας: Προπονείται, έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά δεν θα παίξει με τον Παναθηναϊκό

Ο Νεοκλής Αβδάλας είναι και πάλι στην Ελλάδα, καθώς οι υποχρεώσεις του με το Βιρτζίνια Τεκ ολοκληρώθηκαν, με τον νεαρό διεθνή να το έχει ρίξει ήδη στην δουλειά!

Συγκεκριμένα ο Νεοκλής Αβδάλας έκανε προπόνηση στο T-Center με τον Παναθηναϊκό και συγκεκριμένα με τους παίκτες που είτε δεν έπαιξαν, είτε έπαιξαν λίγο απέναντι στην Μονακό, ενώ η συνέχεια για το ίδιο έχει μπόλικη δουλειά με τους ανθρώπους των Πρασίνων.

