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Πορτοσάλτε για Μητσοτάκη και εκλογές: «Αν αυτό το λέτε σοβαρότητα, εγώ πάω πάσο»

Ο Άρης Πορτοσάλτε σχολίασε τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για εκλογές την άνοιξη του 2027, την στιγμή που σενάρια τον θέλουν να κάνει το φθινόπωρο.

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Άρης Πορτοσάλτε | Glomex / @SKAI News
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Τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο χρονοδιάγραμμα των εκλογών σχολίασε σήμερα (12/6) ο Άρης Πορτοσάλτε.

«Μέσα σε 48 ώρες είπε δύο φορές ο έρημος, ότι θα γίνουν εκλογές το 2027. Θέλω να μου πεις πώς θα το δικαιολογήσει τον Σεπτέμβριο. Και εκείνος λέει τώρα, δύο φορές καπάκι '27 άνοιξη. Είπε ότι θα βάλει φουτεράκι, εξαιρετικά. Πες μου πώς θα αιτιολογήσει, τις εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου;», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος από τον αέρα της εκπομπής του στον ΣΚΑΪ.

«Τι θα βγει να πει; Δεν θα βγει να το πει εισηγητής. Θα βγει να το πει ο Μητσοτάκης. Ένας άνθρωπος που είναι θεσμικός, είναι σοβαρός (για τον Μητσοτάκη), και λέει αντιμετωπίστε με έτσι και δώστε μου την ευκαιρία για άλλα τέσσερα χρόνια.

Την ώρα που στα λέει ένα μήνα πριν αυτά, ξαφνικά κάνει μετά από δύο μήνες εκλογές; Αν αυτό το λέτε σοβαρότητα, εγώ πάω πάσο».

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