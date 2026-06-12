Λόπεζ: «Θα έκανα σεξ με οποιονδήποτε από τους ηθοποιούς της ταινίας True Romance»

Η Τζένιφερ Λόπεζ, μιλώντας στο podcast του Μπρετ Γκολντστάιν, «Films To Be Buried With», για την αγάπη της για την ταινία «True Romance» του 1993, εξηγώντας ότι οι σκοτεινοί χαρακτήρες της την είχαν γοητεύσει σε τέτοιο βαθμό που θα ήθελε να είχε κάνει σεξ με όλους τους ηθοποιούς που έπαιζαν σε αυτή.

Στην εν λόγω ταινία βλέπουμε την ιστορία ενός λάτρη της ποπ κουλτούρας, ο οποίος κλέβει κοκαΐνη από τον μαστροπό της νέας συζύγου του και προσπαθεί να την πουλήσει στο Χόλιγουντ, με αποτέλεσμα οι μαφιόζοι στους οποίους ανήκουν τα ναρκωτικά να αρχίσουν να καταδιώκουν το ζευγάρι.

«Υπάρχουν όλοι αυτοί οι σκοτεινοί χαρακτήρες σε αυτή την ταινία. Ο Κρίστιαν Σλέιτερ, ο οποίος δουλεύει σε αυτό το δισκοπωλείο και έχει παραισθήσεις με τον Έλβις, τον οποίο υποδύεται ο Βαλ Κίλμερ.

Η Πατρίσια Αρκέτ δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη ως η πόρνη με τη χρυσή καρδιά, η πιο γλυκιά.

Και μετά να έχεις τον Ντένις Χόπερ και τον πατέρα του, τον Κρίστοφερ Γουόκεν, σε μία από τις σπουδαιότερες σκηνές όλων των εποχών ανάμεσα σε δύο ηθοποιούς, μετά τον Μπραντ Πιτ ως μαστουρωμένο και τον Τζέιμς Γκαντολφίνι, τον Γκάρι Όλντμαν», είπε αρχικά η Λατίνα σταρ.

«Θα έκανα σεξ με οποιονδήποτε από αυτούς, κάτι που λέει πολλά για τη σκοτεινή πλευρά μου. Ήταν όλοι τους τόσο γαμ… καλοί σε αυτή την ταινία. Οι ερμηνείες τους ήταν τόσο υψηλού επιπέδου και τόσο δυναμικές σε αυτές τις σκηνές», δήλωσε στη συνέχεια η Τζένιφερ Λόπεζ.

«Η Πατρίσια και ο Τζέιμς Γκαντολφίνι, ο τρόπος που μπαίνει εκείνος, χτυπιούνται άγρια μεταξύ τους, ο Κρίστιαν Σλέιτερ μπαίνει και τη σώζει και εκείνη έχει αυτό το πρόσωπο για το υπόλοιπο της ταινίας, αλλά εξακολουθεί να είναι τόσο σέξι. Τέλος πάντων, είμαι μέσα.Τα χρυσά δόντια, όλο αυτό, τα ράστα, μου αρέσει», εξομολογήθηκε στο τέλος η εκρηκτική Λόπεζ.