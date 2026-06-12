Duffy: Η τραγουδίστρια του Mercy εμφανίστηκε δημόσια 16 χρόνια μετά την απαγωγή και τον βιασμό της

Η Duffy αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας το 2010 αφότου είχε αποκαλύψει στα social media ότι είχε απαχθεί και βιαστεί την ημέρα των 26ων γενεθλίων της και κρατηθεί αιχμάλωτη για τέσσερις εβδομάδες.

Πιο συγκεκριμένα, η τότε νεαρή τραγουδίστρια γνώρισε τεράστια επιτυχία το 2008 με το τραγούδι Mercy και το άλμπουμ Rockferry, κερδίζοντας τρία βραβεία Brit Awards, ένα Grammy Awards και ένα Ivor Novello Awards.

Η εξαφάνισή της το 2010

Παρότι κυκλοφόρησε και δεύτερο άλμπουμ και είχε ανακοινώσει τρίτο, εξαφανίστηκε ξαφνικά από τη δημόσια ζωή, αφήνοντας θαυμαστές και μουσική βιομηχανία να αναρωτιούνται τι είχε συμβεί.

Το 2020 αποκάλυψε δημόσια τον λόγο της εξαφάνισής της. Σε ένα εκτενές κείμενο στο Instagram με τίτλο «The 5th House», περιέγραψε πώς ναρκώθηκε σε εστιατόριο ενώ γιόρταζε τα 26α γενέθλιά της το 2010. Σύμφωνα με την ίδια, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο εξωτερικό, όπου βιάστηκε, και αργότερα κρατήθηκε αιχμάλωτη για τέσσερις εβδομάδες μετά την επιστροφή της στο σπίτι της.

Η Duffy ανέφερε ότι φοβόταν για τη ζωή της και για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μίλησε σε κανέναν για όσα είχε υποστεί. Αργότερα, μοιράστηκε την εμπειρία της με θεραπευτή, ο οποίος τη βοήθησε να διαχειριστεί το τραύμα.

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Η επιστροφή της Duffy

16 χρόνια μετά τα γεγονότα και την απομόνωσή της από τη σοουμπίζ, επιστρέφει ενεργά στη μουσική. Τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι θα πραγματοποιήσει μια «μυστική και ιδιαίτερα προσωπική συναυλία» στο Λονδίνο στις 5 Ιουλίου, όπου θα παρουσιάσει νέα τραγούδια.

Η συναυλία αυτή θα είναι η πρώτη δημόσια εμφάνισή της επί σκηνής από το 2010.

Αυτή την εβδομάδα καταγράφηκε και η πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά από περισσότερο από μία δεκαετία. Η τραγουδίστρια επισκέφθηκε το Caffi Largo στο Pwllheli της Ουαλίας και φωτογραφήθηκε με το προσωπικό του καταστήματος.

Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εργαζόμενοι έγραψαν:

«Η διάσημη τραγουδίστρια από το Νέφιν, η Amy Duffy, πέρασε σήμερα το πρωί από το καφέ μας. Είναι πάντα υπέροχο να βλέπουμε τοπικά ταλέντα να στηρίζουν τοπικές επιχειρήσεις.»

Στη φωτογραφία, η Duffy χαμογελά στον φακό και εμφανίζεται ευδιάθετη, με τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά της λυτά.

Duffy is seen in public for the first time in 16 years as she prepares for a comeback after leaving the spotlight amid rape and kidnap horror https://t.co/R7QPbwFeRO — Daily Mail (@DailyMail) June 12, 2026

Παράλληλα η Duffy έχει ανακοινώσει και ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της στην πλατφόρμα Disney+, το οποίο θα περιλαμβάνει αποκλειστική πρόσβαση στην ίδια, αρχειακό υλικό και συνεντεύξεις με συγγενείς, φίλους και συνεργάτες της από τον χώρο της μουσικής.