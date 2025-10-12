Αδιανόητη ατυχία: Ο Κωστής μπήκε στο 71' του Ατλέτικο-Ίντερ και στο 82' υπέστη ρήξη χιαστού

Το φιλικό ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ίντερ (1-1, 4-2 πεν.) στη Λιβύη επισκιάστηκε από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ηλία Κωστή.

Ο 22χρονος Έλληνας διεθνής πέρασε στο παιχνίδι στο 71ο λεπτό, αλλά δυστυχώς στο 82' αντικαταστάθηκε, με τον ίδιο να έχει ξεσπάσει σε κλάματα.

Κατά τη διάρκεια μιας φάσης έξω από την περιοχή, ο νεαρός στόπερ πάτησε άτσαλα κι έπεσε στο έδαφος.

Κατάφερε να περπατήσει μέχρι τα αποδυτήρια με τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού, αλλά η ανησυχία όλων για το μέγεθος της ζημιάς που τού είχε προκληθεί ήταν εμφανής.

