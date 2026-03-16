Συγκλονίζει η Ηλιάδη για την κακοποίηση από τον Λαζαρίδη: «Φοβόμουν για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου»

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση μετά από 15 χρόνια από τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη, η Αγγελική Ηλιάδη μιλά για πρώτη φορά για τη λεκτική και σωματική κακοποίηση που είχε υποστεί και εκμυστηρεύεται πως φοβόταν τόσο για την ίδια όσο και για οικεία της πρόσωπα, αλλά και για το παιδί της.

Η τραγουδίστρια εξηγεί παράλληλα στο απόσπασμα από στο podcast «Unblock» της Ελίνας Παπίλα που προβλήθηκε στην εκπομπή Real View το μεσημέρι της Δευτέρας ότι είχε επιλέξει μετά τη δολοφονία του να μην μιλήσει για όσα δύσκολα είχε περάσει, αλλά πλέον ο γιος της είναι μεγάλος και γνωρίζει για αυτά.

«Φαινόταν ότι ήμουν αρκετά προστατευμένη, ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Έχει μεγαλώσει και γνωρίζει πλέον πράγματα που είχα περάσει τότε.

Γι' αυτό ίσως τώρα να μου είναι και πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν 5 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για εμένα, είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου, στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Πολύ άσχημη κακοποίηση. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μια κατάσταση χωρίς να το καταλάβω», ανέφερε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη.

Στη συνέχεια η τραγουδίστρια περιέγραψε: «Πολλές γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί ξέρουν πώς γίνεται αυτό. Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι κι ένα ακόμα και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν εννοώ μόνο ψυχολογική κακοποίηση, εννοώ και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου».

Ο λόγος που επέλεξε να μη μιλήσει για χρόνια και ο φόβος

Ο τρόπος που έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας οδήγησε την τραγουδίστρια να μη μιλήσει για τα όσα είχε βιώσει μέσα σε αυτή τη σχέση. «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή ήταν πάρα πολύ σκληρός. Δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια, μπροστά σε αυτά που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος και μου φαινόταν άσχημο να πω κάτι κακό για αυτόν.

Μετά όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές. Είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 ετών να το περνάει αυτό και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου», εκμυστηρεύτηκε.

Παράλληλα, έστειλε το δικό της μήνυμα σε γυναίκες που μπορεί να περνούν τα ίδια: «Αν μας βλέπει ένα κορίτσι που βιώνει το ίδιο, να κάνει οτιδήποτε μπορεί, να ψάξει να βρει μια βοήθεια. Υπάρχει γραμμή για κακοποιημένες γυναίκες. Μια φορά μου είχε περάσει από το μυαλό να καλέσω ένα τηλέφωνο αλλά δεν τολμούσα.

Φοβόμουν μη μου πάρουν το παιδί μου, να μην κάνουν κακό στους γονείς μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα καλά να πάθεις αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο κάτσε και "φα' το" τώρα όλο αυτό που συμβαίνει. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος. Το σκεφτόμουν και αυτό.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής: στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε δεν θα το ξανακάνω κι εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορείς να πέσεις αρκετές φορές στην παγίδα. Πάντα ήλπιζα ότι δεν θα ξαναγίνει. Όταν ένας άνδρας σηκώσει μια φορά χέρι θα το κάνει για πάντα».