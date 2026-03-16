Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας: «Η γυναίκα του χαροπαλεύει κι αυτός ζήτησε 1.000€ για συνέντευξη»

Εκεί που η ανθρώπινη τραγωδία συναντά τον κυνισμό, η ηθική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Σήμερα Δευτέρα (16/3), ο Γιώργος Λιάγκας εμφανίστηκε στον αέρα του «Πρωινού» όχι απλώς σοκαρισμένος, αλλά σε κατάσταση οργής, αποκαλύπτοντάς το παρασκήνιο μιας επικοινωνίας που προκαλέι ανατριχίλα.

Το ρεπορτάζ αφορούσε τη σοκαριστική επίθεση σκύλων στην Πιερία, που άφησε μια γυναίκα γερμανικής υπηκοότητας να δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ. Ωστόσο, η είδηση «σκοτείνιασε» ακόμη περισσότερο όταν ο σύζυγος του θύματος, αντί για κραυγή αγωνίας, εξέδωσε... τιμοκατάλογο.

Συγκεκριμένα είπε: «Απευθυνθήκαμε στον άντρα της Γερμανίδας για να μας δώσει πληροφορίες. Ο άντρας της συνεχίζει κανονικά τις διακοπές του στη χώρα μας και λέει “αφού είναι στη ΜΕΘ, τι να κάτσω εγώ απ’ έξω να κάνω;”. Η γυναίκα του είνα στη ΜΕΘ και αυτός κάνει διακοπές.

Του ζητήσαμε συνέντευξη και μας είπε ότι θέλει 1000 ευρώ! Να πάρει πρώτα τα χρήματα σε λογαριασμό και μετά να μας δώσει συνέντευξη. Όπως σας το λέω, η γυναίκα του χαροπαλεύει στη ΜΕΘ και αυτός ζήτησε από τη Γιώτα Κηπουρού και άλλους συναδέλφους 1000 ευρώ».

«Έχω πάθει σοκ από το πρωί, έχω συγκλονιστεί».