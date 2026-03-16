Παναγόπουλος: Η πρώτη αντίδραση για τα αδήλωτα εισοδήματα - «Μακάρι να είχα 3 εκ. ευρώ»

Γιάννης Παναγόπουλος | EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγο για σκευωρία κάνει ο Γιάννης Παναγόπουλος ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα μετά από νέα έρευνα που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο επικεφαλής της ΓΣΕΕ δεν δήλωσε ποσά συνολικού ύψους 3,2 εκατομμύρια ευρώ το χρονικό διάστημα 2020-2025.

Η πρώτη αντίδραση του Γιάννη Παναγόπουλου

Σε δήλωσή του στην εκπομπή «Το 'χουμε» ο Γιάννης Παναγόπουλος ανέφερε: «Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, να φοβηθούν όλοι αυτοί που σκαρώνουν τέτοιες δουλειές. Μακάρι να είχα 3 εκ. ευρώ, δεν θα είχα ανάγκη κανέναν».

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής ο Γιάννης Παναγόπουλος βρίσκεται σε θεραπευτικό ίδρυμα για προγραμματισμένες εξετάσεις σήμερα.

 

