ΑΕΚ: Αυτά είπε ο Ηλιόπουλος στον Μεντιλίμπαρ στα αποδυτήρια

Η πραγματική διάσταση των όσων ελέχθησαν μεταξύ του ισχυρού της άνδρα, Μάριου Ηλιόπουλου και του προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του μεταξύ τους ντέρμπι στα αποδυτήρια της «Allwyn Arena» είναι αρκετά διαφορετική απ' όσα διαρρέουν.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Αδιανόητο περιστατικό στο τραμ: Νεαροί παρενοχλούσαν επιβάτες με ερωτικό βοήθημα
- Ορεινή Μέλισσα: «Ήλπιζα να έχω γεννηθεί σε έναν καλύτερο κόσμο» – Η εξομολόγηση που ανησύχησε το διαδίκτυο
- Τατσόπουλος κατά Νατσιού για τη θεωρία της εξέλιξης: «Αυτός ο ανεκδιήγητος τύπος...»
- Οργή με το νέο σποτ του ΕΟΠΑΕ για την απεξάρτηση: Πώς υποβαθμίζει φορείς με ιστορία ετών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.