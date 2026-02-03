Μενού

ΑΕΚ: Αυτά είπε ο Ηλιόπουλος στον Μεντιλίμπαρ στα αποδυτήρια

Τα όσα είπε πραγματικά ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος στον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στα αποδυτήρια.

Μάριος Ηλιόπουλος
Μάριος Ηλιόπουλος | KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Η πραγματική διάσταση των όσων ελέχθησαν μεταξύ του ισχυρού της άνδρα, Μάριου Ηλιόπουλου και του προπονητή του ΟλυμπιακούΧοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του μεταξύ τους ντέρμπι στα αποδυτήρια της «Allwyn Arena» είναι αρκετά διαφορετική απ' όσα διαρρέουν.

